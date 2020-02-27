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Як ваш тип прив'язаності впливає на достаток

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Типи прив'язаності впливають на добробут / Unsplash

Теорія прив'язаності пояснює, як люди реагують на проблеми у відносинах – наприклад, при загрозі розриву. Люди з ненадійним типом прихильності демонструють дві крайності: надмірну тривожність або уникнення.

Вчені з університету Арізони стверджують, що обидві крайності проявляються не тільки в романтичних стосунках. На їхню думку, тривога та уникнення також заважають людям у фінансовій сфері.

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Як проходило дослідження?

До вибірки увійшли 635  випускників університету, які перебували у відносинах. З'ясувалося, що респонденти з тривожно-уникаючим типом прихильності часто були незадоволені і своїми відносинами, і матеріальним станом, і життям в цілому.

 
Тривожно-уникаюча прив'язаність – що це?
Ці люди дуже недовірливі в стосунках. Можуть говорити відверто про себе і сприймаються як відкриті, контактні особи, але з ними відчувається неповноцінний зв'язок. Дотики небажані. Якщо наближатися, вони будуть віддалятися.

Ці учасники також нерідко зацікавлювались сумнівними фінансовими авантюрами або нерозумно витрачали гроші, а відповідальність за марнотратство перекладали на партнера.

Тип прив'язаності свідчать про вміння розпоряджатися грошами
Тип прив'язаності свідчать про вміння розпоряджатися грошами / unsplash.com

Люди з тривожним типом прихильності можуть витрачати гроші, щоб привернути увагу оточення. Вони можуть купувати дорогі подарунки, щоб "купити" любов, 
– пояснюють автори роботи.

Люди з уникаючим типом прив'язаності виявилися матеріалістами. Часто вони схильні до шопоголізму і витрачають гроші на себе, щоб довести оточенню свою перевагу.

 
Уникаюча прив'язаність – що це?
Люди з цим видом прихильності ставляться до стосунків інакше, ніж інші. Вони не вимагають інтимності, а їхні потреби в особистому просторі та інші емоційні вимоги не виражені.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Гроші Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Психологія
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