Як ваш тип прив'язаності впливає на достаток
Теорія прив'язаності пояснює, як люди реагують на проблеми у відносинах – наприклад, при загрозі розриву. Люди з ненадійним типом прихильності демонструють дві крайності: надмірну тривожність або уникнення.
Вчені з університету Арізони стверджують, що обидві крайності проявляються не тільки в романтичних стосунках. На їхню думку, тривога та уникнення також заважають людям у фінансовій сфері.
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Як проходило дослідження?
До вибірки увійшли 635 випускників університету, які перебували у відносинах. З'ясувалося, що респонденти з тривожно-уникаючим типом прихильності часто були незадоволені і своїми відносинами, і матеріальним станом, і життям в цілому.
Ці учасники також нерідко зацікавлювались сумнівними фінансовими авантюрами або нерозумно витрачали гроші, а відповідальність за марнотратство перекладали на партнера.
Тип прив'язаності свідчать про вміння розпоряджатися грошами / unsplash.com
Люди з тривожним типом прихильності можуть витрачати гроші, щоб привернути увагу оточення. Вони можуть купувати дорогі подарунки, щоб "купити" любов,
– пояснюють автори роботи.
Люди з уникаючим типом прив'язаності виявилися матеріалістами. Часто вони схильні до шопоголізму і витрачають гроші на себе, щоб довести оточенню свою перевагу.
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