Як вберегти дитину від ожиріння з перших днів життя

Немовлята, які на штучному вигодовуванні або отримують грудне молоко лише час від часу, більш схильні до ризику ожиріння.

Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я радить довше давати дитині грудне молоко.

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Згідно з двома дослідженнями, чим довше дитина отримує молоко матері, тим надійніше вона захищена від появи ожиріння.

Було досліджено стан здоров'я дітей молодшого шкільного віку з 21 країн. З 13,7 мільйона, що потрапили під спостереження вчених, 400 тисяч дітей вже мають крайній ступінь захворювання, а проблеми із зайвою вагою спостерігаються у кожної п'ятої дитини.

Фахівці визначили, що ті, хто отримував в основному штучне вигодовування, більш схильні до ризику набору зайвих кілограмів. Грудне вигодовування ж знижує ризик виникнення ожиріння на 13%.



Грудне вигодовування знижує ризик виникнення ожиріння на 13%

ВООЗ рекомендує протягом перших шести місяців давати дитині виключно грудне молоко, поступово привчаючи до прикорму.

При цьому лікарі переглянули власні рекомендації і прийшли до висновку, що годувати дитину грудьми можна до двох років "або довше".

Автори дослідження попереджають, що крайній ступінь ожиріння серед дітей пов'язана як з негайним, так і з довгостроковим погіршенням стану серцево-судинної системи, системи обміну речовин та інших систем організму.

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