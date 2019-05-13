Як вберегти себе від панічних атак: поради від Супрун

Хоча б раз у житті людина переживала стан, при якому відчувала повну розгубленість, сильний страх, а також, що скоро станеться серцевий напад або ж вона знепритомніє.

Таке може виникати несподівано, без очевидних причин. Досягає кульмінації такий стан за 10 хвилин, а завершується за півгодини. В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначає, що такий стан називається панічною атакою.

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Панічні атаки – симптоми відчуття раптової та інтенсивної тривоги й страху

тремтіння,

дезорієнтація в просторі,

нудота,

пришвидшене та нерегулярне серцебиття,

сухість у роті,

задишка,

різке спітніння,

запаморочення.

Ці симптоми не становлять значної небезпеки для людини, втім сильно лякають.

Уляна Супрун Що ж відбувається? Під час панічної атаки наше тіло починає вважати, що нам загрожує небезпека. В цей час активується симпатична нервова система: б’ється серце, розширюються зіниці, шлунок перестає працювати. В нормі, в такому разі мозок має послати сигнал, що загрози немає, і парасимпатична нервова система все повертає, як було. Якщо в людини стаються панічні атаки, це не спрацьовує — тіло безпідставно готується до небезпеки, а людина "панікує".

Також під час атак сильно збуджують глибинні ділянки мозку — гіпоталамус та ділянка мозку під назвою амигдала. Остання відповідає за стан спокою та тривоги. У цей час префронтальною корою головного мозку ми усвідомлюємо, що загрози немає. Але людині здається, що трапилося щось страшне або ось-ось і ми помремо.

Можуть бути неочікувані та очікувані панічні атаки. Останні провокують місця, де колись сталася раптова атака — метро чи, до прикладу, закрите приміщення.

Як запобігти панічним атакам

1. Розберіться, через що ви відчуваєте стрес. Також важливо не обмежувати свої щоденні активності та пересування.

2. Пошукайте людей зі схожою проблемою. Це допоможе змінити думку про панічні атаки.

3. Щодня займайтеся дихальними вправами. Це допоможе вам легше пережити наступні панічні атаки та може запобігти їм надалі. Крім цього, можете спробувати освоїти практику медитації, що також допомагає заспокоїтися та брати під контроль емоції.

4. Займайтеся спортом. Фізична активність знижує рівень стресу, покращує настрій, зміцнює впевненість у собі.

5. Стежте за харчуванням та сном. Правильне та регулярне харчування допомагає підтримувати рівень глюкози в крові. А достатня кількість годин сну зменшувати рівень стресу.

6. Не вживайте каву, алкоголь та тютюн. Вони здатні навіть погіршувати панічні атаки.

7. Зверніться до невролога або психотерапевта. Панічні атаки можуть розвинутися у фобії чи обсесивно-компульсивний розлад, тому їх не можна ігнорувати.

Що робити під час панічної атаки

1) Намагайтесь взяти під контроль себе та свій страх

2) Попросіть близьких про підтримку

3) Робіть дихальні вправи

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