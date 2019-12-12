Як вберегти свою дитину взимку, – Супрун

Щойно надворі випадає сніг, малеча біжить малювати "янголів" та кататися на санчатах. Для дітей засніжена зима – це безліч приємних емоцій. Але для батьків це додатковий клопіт, адже потрібно дбати про захист та безпеку дітей у дещо складніших умовах.

Як зробити зимовий відпочинок безпечним для дитини, розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook. До теми: Як уникнути переохолодження та обмороження: поради МОЗ Передусім варто подбати про те, щоб дитині надворі було тепло та комфортно. Одягайте кілька шарів одягу, аби за потреби верхній можна було зняти. Окрім цього, існує правило, що дитині потрібно на один шар одягу більше, аніж дорослій людині.

Під час прогулянки регулярно перевіряйте, чи є одяг дитини сухим та теплим. Якщо курточка, штани чи взуття намокли, дитину потрібно відразу завести в тепле приміщення та обігріти.

Не гуляйте з маленькими дітьми за температури нижче -10°C, а дітям старшого віку не можна гуляти за температури нижчої, ніж -25°C.

Доглядати за дитиною взимку складніше, проте цілком реально Дитяча шкіра замерзає значно швидше, аніж у дорослих, тому стежте за тим, щоб дитина не перемерзла. Про переохолодження може свідчити слабкість та сонливість малюка, нерозбірлива мова та незграбність. У такому випадку необхідно повернутися додому та помістити малюка в теплу (але в жодному випадку не гарячу) ванну.

Хоч ця порада є універсальною, але взимку вона стає особливо актуальною – не залишайте дітей без нагляду.

Поясніть дітям, чому не варто торкатися язиком холодного металу.

Малюкам не варто гратися в сніжки чи кататися на санчатах поруч з водоймою, особливо, якщо вона щойно замерзла. У такий період не можна бути певними щодо міцності криги.

Під час катання на ковзанах потрібно вдягати захисні шоломи.

Канадська асоціація педіатрів не радить дітям гратися в сніжки через високий ризик травмування. Нікому не хочеться бути Грінчами, які крадуть святкові розваги, але все ж будьте уважні. Не варто гратися в сніжки, якщо сніг дуже щільний чи трохи підтанув, а відтак на морозі може перетворитися на кригу. Також потрібно пояснити дитині, чому не можна загортати камінчики в сніжки. До теми: Як надати першу допомогу при обмороженні та переохолодженні: пояснення Супрун Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.