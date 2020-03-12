Як вберегтися від коронавірусу: поради епідеміологині

В Україні поки офіційно зафіксовано лише 1 випадок зараження коронавірусом. Однак у містах вже оголосили карантин, а люди масово скуповують антисептики та маски. Про те, що варто робити, аби вберегтися від зараження – в ефірі 24 каналу розповіла епідеміологиня Людмила Мухарська.

За її словами, не варто придумувати народні методи лікування чи жартувати – потрібно робити конкретні і правильні речі, аби захистити себе від вірусу.

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Епідеміологиня зазначила, що від інфікування врятує відстань метр і більше від людини, яка має симптоми захворювання.

Навіть якщо людина здорова, бажано все одно дотримуватись відстані. Особливо, якщо ця особа була в країнах, де активно поширюється збудник,

– додала Мухарська.

Також епідеміологиня розповіла, що часник чи цибуля точно не допоможуть запобігти зараженню. Однак карантин – значно надійніший метод.

"Це попереджувальний захід. Якщо є вже активне поширення збудника, тоді потрібно вводити карантин. До прикладу, в Італії ввели карантинні заходи вже трохи пізно, адже там дуже швидко поширюється хвороба", – заявила Мухарська.

Що відомо про карантин в Україні? В усій Україні ввели карантин 11 березня 2020 року у зв’язку з поширенням коронавірусу. Триватиме він 3 тижні. Заборонено проводити масові культурні, спортивні та розважальні заходи, де запланована участь 200 та більше осіб. Навчання у школах, університетах і дитсадках також не проводитимуть.



Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій. Однак вони обов'язково мають відбуватися без глядачів.