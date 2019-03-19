Як вберегтися від раку простати: дослідження вчених

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Вчені виявили в каві речовини, які здатні уповільнювати або зупиняти ріст раку
Вчені виявили в каві речовини, які здатні уповільнювати або зупиняти ріст раку / foodiesfeed.com

Рак простати вважається однією з головних причин смерті чоловіків після хвороб серця, раку легенів і меланоми. Ймовірність успішного вилікування залежить від часу виявлення онкології та її стадії.

Японські вчені з університету Канадзави виявили в кавових зернах дві цілющі речовини, пише Science Daily.

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Мова йде про кафестол і кавеол, які здатні уповільнювати або зупиняти ріст різних видів раку простати.

 
Рак простати – симптоми
– труднощі при сечовипусканні;
– часті позиви до сечовипускання;
– біль і печіння;
– наявність крові в сечі;
– біль у спині, стегні або тазу.

Раніше вчені досліджували частоту раку простату. Вони побачили закономірність, що чоловіки, які час від часу вживали каву, значно менш схильні до розвитку раку.

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Дослідники вирішили перевірити, чи дійсно є зв'язок між вживанням кави і зниженням ризику розвитку пухлин. Вони відібрали шість найактивніших речовин з екстракту кави й простежили, як різні комбінації цих молекул будуть гальмувати зростання різних типів карциноми.

 
Карцинома – що це?
Це злоякісна пухлина з епітеліальної тканини. До карциноми відпосять такі види раку:
  1. рак шлунка
  2. рак стравоходу
  3. рак легень
  4. рак печінки
  5. рак підшлункової залози
  6. рак нирки
  7. рак щитоподібної залози
  8. рак піхви
  9. рак яєчників
  10. рак шийки матки
  11. рак молочної залози
  12. рак сечового міхура
  13. рак простати
  14. рак губи
  15. рак гортані
  16. рак товстої кишки
  17. рак шкіри
  18. рак верхівки легені з синдромом Панкоста

Комбінація кафестолу і кавеолу у два рази сповільнила ріст "невразливих" типів раку простати, а менш стійкі види ракових клітин були знищені за першу добу після початку спостережень.

Результати дослідження підтверджують: у чоловіків-кавоманів на 11% менший ризик розвитку раку простати.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
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