Як вберегтися від старечого недоумства

Американські дослідники з університету Бостона довели, що регулярні фізичні вправи знижують ризик розвитку деменції (старечого недоумства) і покращують розумові здібності.

Загалом в дослідженні взяли участь понад дві тисяч людей, серед них 1276 жінок і 1078 чоловіків, пише журнал JAMA Network.

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Стан мозку відстежували акселерометрами і за допомогою магнітно-резонансної томографії у період з 2016 по 2019 роки.

Деменція - що це? Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку. Частота деменції зростає з віком. В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей, щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб.

Вчені зробили висновок, що кожна додаткова година навіть елементарних фізичних вправ сприяє запобіганню старіння мозку на 1,1 року.

Повільніше (на 1,5-2,2 року) старів мозок у тих, хто займався спортом та проходив понад 7 500 кроків.

Крім того, дослідники відзначили, що поки точно неясно, скільки вправ може бути досить для того, щоб виключити ризик деменції. Проте вони рекомендують займатися спортом не менше 250 хвилин на тиждень (понад 4 години).

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