Як вегетаріанство може врятувати нашу планету

Відмова від м'яса та тваринництва допоможе значно покращити екологічну ситуацію на всій планеті.

Голод в одних країнах і нерозумне споживання в інших, забруднення, пов'язане з сільським господарством – проблеми, про які йдеться в 564-сторінковому звіті про світові ресурси.

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Дослідження підготувала команда експертів з різних країн за підтримки Програми розвитку ООН.

Щоб впоратися з цими викликами, людству потрібно виробляти більше їжі, не збільшуючи територію сільськогосподарських земель – тут не обійтися без ГМО, йдеться в доповіді. Також потрібно відновити природні екосистеми, збільшити популяцію риб і знизити викиди від харчової промисловості.



Тваринництво сильно забруднює нашу планету

Ситій епосі кінець: щоб зупинити кризу, всім потрібно буде стримати апетити. За статистикою, відвідувачі американських ресторанів недоїдають близько 55% їжі, тому що порції дуже великі.

Відмова від м'яса жуйних тварин (яловичини, баранини й козлятини) – одна з ефективних стратегій зниження екологічної шкоди, відзначають експерти. Якщо зменшити споживання цих видів м'яса, можна знизити шкідливі викиди приблизно на 16%. Для цього людям потрібно буде переглянути свій раціон і перейти на рослинну їжу: овочі, боби, зернові.

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