Як вибрати зубну щітку: корисні поради

Неправильно підібрана зубна щітка може пошкодити порожнину рота. Для правильного вибору потрібно враховувати наявність хвороб, стан порожнини, викривленість зубів, тощо.

Зубна щітка повинна мати невелику голівку. Це дозволить добре очистити кутні зуби.

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Експерти рекомендують вибирати зубну щітку середньої жорсткості. М'яка щітка недостатньо ретельно і ефективно очищає зуби. А зубна щітка з жорсткою щетиною може пошкодити ясна, емаль і слизову порожнини рота.

Ручка повинна мати гумові вставки, які перешкоджають ковзанню в руці, і особливий вигин зі стоншенням для зменшення тиску на ясна.

Можна також використовувати електричну зубну щітку. Однак постійно нею користуватися не варто, інакше можна пошкодити зубну емаль.

Ще є ультразвукові щітки, вони можуть прибрати наліт у складнодоступних місцях. Такі щітки добре використовувати при наявності брекетів, пародонтозу, а також при чутливих зубах. Вони не підійдуть людям з онкозахворюваннями, проблемами з психікою, серцево-судинними хворобами.

Ідеально підібрати зубну щітку допоможе стоматолог.

Змінювати зубну щітку необхідно раз на три місяці. Купуйте нову після перенесених інфекційних хвороб.

Після чищення зубів ретельно помийте щітку під проточною водою. Зберігайте в склянці головкою догори.

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