Як відбувається призов в армію під час епідемії коронавірусу в Україні: відповідь Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у Міністерстві оборони є своя санітарно-епідеміологічна служба, а головною задачею є зберегти боєздатність армії.

Про це Ляшко повідомив у політичному ток-шоу "Право на владу".

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"Наразі ми постійно працюємо з Міністерством оборони... у нас відбуваються щоденні спільні наради де ми приймаємо рішення, які впливають на епідеміологічну ситуацію у силових структурах", – сказав заступник міністра охорони здоров'я України.

Так, у Міноборони є своя санітарно-епідеміологічна служба, яка була збережена і працює на сьогодні, виконуючи свої функції.

Але ми всі живемо у період епідемії. Такої пандемії у світі не було. Наше завдання – зберегти боєздатність армії. Тому всі заходи, які вживаються Міноборони у тому числа для призову, прораховують ризики,

– наголосив Ляшко.

Тому для несення служби будуть допускатися чоловіки, які:

Пройшли обсервацію,

Мають чітке підтвердження того, що вони не зможуть занести збудник коронавірусної інфекції у місця дислокації ЗСУ.

Що таке обсервація? Це посилене медичне спостереження, яке передбачає ізоляцію людини, але не госпіталізацію в медзаклад. Такий крок роблять задля безпечного проходження інкубаційного періоду коронавірусу.



На порушників обсервації чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. В Україні запустили мобільний додаток для контролю за дотриманням самоізоляції та обсервації. Його невикористання буде прирівнюватись до порушення обсервації чи самоізоляції і призведе до штрафу.

Станом на ранок 23 квітня в Україні офіційно підтвердили 7 170 випадків захворювання на коронавірус. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 187 пацієнтів, натомість побороли недугу – 504 українці.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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