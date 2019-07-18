Як відбувається штучне запліднення

Процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) використовується понад 40 років. Вона поширене в усьому світі, оскільки здатна допомогти навіть в тих випадках, коли природне зачаття повністю виключено.

Суть процедури ЕКО полягає в заплідненні яйцеклітини поза організмом. Яйцеклітини запліднюють сперматозоїдами в лабораторних умовах. Далі їх культивують на спеціальних середовищах, розповіла акушер-гінеколог, репродуктолог Сона Ншанян.

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Отриманий ембріон переносять у порожнину матки. Там згодом відбувається його подальше природний розвиток, який закінчується народженням дитини.

Ще десять років тому процедура ЕКО була причиною численних дискусій, оскільки гостро стояло її морально-етичне питання. Раніше рівень наявних технологій дозволяв жінкам вагітніти після підсаджування 3-8 ембріонів, в результаті чого виникали багатоплідні вагітності та дуже часто народжувалися двійні та навіть трійні.



ЕКЗ: дає змогу народити дитину батькам з репродуктивними проблемами

Сьогодні у зв'язку з розвитком унікальної технології кріоконсервації, виживаність ембріонів істотно збільшилася, тому відпала необхідність переносити більше ніж 1-2 ембріони.

Процедура ЕКЗ показана в багатьох випадках безпліддя, при повній непрохідності або відсутності маткових труб або недостатній кількості або якості сперматозоїдів у чоловіка.

Сучасне екстракорпоральне запліднення здійснюється за допомогою декількох методик:

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ІКСІ – цей метод передбачає введення сперматозоїда в яйцеклітину за допомогою гострої і тонкої голки. Цей метод застосовується в разі нерухомості сперматозоїдів, через що вони самостійно не здатні запліднити яйцеклітину. Проводять ІКСІ і при невеликій кількості сперматозоїдів, а також при їх повній відсутності в еякуляті. В такому випадку сперматозоїди отримують в процесі пункції яєчок. А також, методика ІКСІ рекомендована при заплідненні у пацієнток старше 40.

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ПІКСІ – методика дозволяє відібрати сперматозоїди, що пройшли додаткові тести з використанням гіалуронової кислоти, для подальшого проведення ІКСІ.

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