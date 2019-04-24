Як відкриті офіси впливають на продуктивність і комунікацію між працівниками

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Відкриті офіси впливають на комунікацію та продуктивність співробітників
Відкриті офіси впливають на комунікацію та продуктивність співробітників / unsplash.com

Дослідники з'ясували, як офіси відкритого типу – так звані "опен-спейси", позначаються на комунікацію між співробітниками.

Науковці з Гарвардського університету довели, що попри поширену думку, що робота в офісах відкритого типу мала б полегшити комунікацію між працівниками, навпаки – провокує соціальне відсторонення від колег.

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Для дослідження використовували гаджет, який визначав, як часто співробітники спілкувались з колегами віч-на-віч та у чатах, месенджерах і користуючись електронною поштою.

Експеримент провели у відкритому робочому просторі та офісі з окремими робочими кабінетами.

Попри відсутність перешкод для живого спілкування в open space-офісах працівники на 70% частіше спілкувались онлайн.

Робота у відкритих офісах також негативно впливає на нашу пам'ять та здатність запам'ятовувати і утримувати інформацію.

офіси опен спейси
Відкриті офіси впливають на здатність запам'ятовувати і утримувати інформацію//Фото: unsplash.com

Яке найбільше "зло" в офісах відкритого типу? Найбільш деструктивним впливом в open space для багатьох працівників є шум.

Професори Сіднейського університету виявили, що приблизно кожен другий (50%) зі співробітників офісів з повністю відкритим плануванням і близько 60% співробітників, що працюють в офісах з низькими стінами, не задоволені своєю "звуковою приватністю".

Для порівняння серед співробітників традиційних індивідуальних офісів таке невдоволення висловили лише 16% респондентів.

Науковці констатують, що опен-спейси також негативно впливають на емоційний стан працівників, відволікають від роботи та змушують відсторонюватись від колег.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Новини нерухомості дослідження Новини нерухомості України Психологія Офісні центри Робота
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