Як відмова від їжі на 24 години допоможе вашому серцю: дослідження

Вчені провели ще одне дослідження, яке свідчить про користь тимчасового утримання від іжі. Цього разу вони досліджували, як 24-годинне голодування раз у місяць впливає на ризики смертності.

Вчені, про яких пише New Atlas, розповіли, як голодування впливає на роботу серця.

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Як проходив експеримент

Для дослідження дослідники обрали мормонів, у яких є традиція – відмовлятися від їжі першої неділі кожного місяця.

В наші дні не усі мормонці притримуються такого звичаю, однак із 2 000 людей, яких вчені відібрали для дослідження, 389 регулярно постилися.

Відтак, спеціалісти відстежували стан здоров’я добровольців.

Вчені припускали, що голод позитивно впливає на здоров’я учасників, однак результати перевершили їх очікування.



Як одноденне голодування впливає на роботу серця

Резултати дослідження

Серед людей, які практикували регулярний піст раз у місяць, смертність була на 45% нижче, ніж в контрольної групи.

Паралельно вчені оцінювали вплив тимчасового 24-годинного голодування на ризик інфаркту міокарда і серцевої недостатності. Різниці щодо першого показника виявити не вдалося, але по другому вона була значною.

Розрахунки свідчать, що голодування раз у місяць знизило ризик серцевої недостатності на 71% в порівнянні з контрольною групою.



Користь від голодування має накопичувальний ефект

Автори припускають, що впродовж багатьох років невеликі переваги голодування накопичуються, що в результаті значно скорочує вірогідність серцево-судинних захворювань.

І хоч результати дослідження цілком узгоджуються із попередніми роботами щодо теми голодування, скептики зазначають, що є один суттєвий момент – мормони ведуть зовсім інший спосіб життя, ніж середньостатистичний житель. Зокрема, вони не вживають алкоголю і не курять.

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