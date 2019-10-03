Як відпочити та заспокоїтись після важкого робочого дня

Стрес, важка сидяча робота, неправильне харчування – все це робить нас "овочами" в кінці робочого дня. Тому важливо знати, як швидко привести себе в порядок і не зіпсувати відпочинок.

Миттєво розв'язувати хатні проблеми, змінити відношення до роботи, забути про важкий день – не можливо. Але можна забезпечити собі спокійний вечір, який допоможе набратися сил, пише wonderzine.

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Як відпочити після важкого робочого дня?

1. Не поринайте з порога в соцмережі, а зніміть одяг і вирушайте в теплий душ. Ви розслабитеся і, можливо, відразу повернетеся до життя.

2. Просто перестаньте думати про роботу. Це не так просто, тому не варто намагатися забити на проблеми: пообіцяйте собі, що займетеся їх рішенням завтра зранку. Велика ймовірність того, що вирішувати буде нічого.

3. Освойте дихальні вправи. По суті, це та ж медитація: допомагає знімати стрес і вчить концентруватися.



Не думайте про роботу, це допоможе розслабитись після важкого робочого дня

4. Якщо не можете перестати себе накручувати, переведіть увагу на інші справи – тільки не ті, які вимагають серйозних рішень. Наприклад, давно доведена антистресову дію має творчості. Необов'язково грати музику або писати картини. Можна сісти за розмальовку під улюблений серіал або приготувати смачну вечерю – вже з перших хвилин стане легше.

5. Буває, що ні готувати, ні нормально їсти немає сил, але втома – не привід ще більше виснажувати організм. Нехай на такий випадок в холодильнику завжди будуть корисні перекуси: сезонні овочі, звичайні фрукти, горіхи, хлібці або хумус.

6. Не лікуєтеся від смутку і втоми алкоголем. У келиху вина немає нічого поганого, але, якщо випиваєте, робіть це, коли ваш стан бадьорий. Куди краще рішення для вечора важкого дня – спокійна йога або захоплива книга.

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