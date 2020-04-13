Як відрізнити сезонну алергію від коронавірусу
З початком весни в багатьох людей виникає алергія на цвітіння, зокрема на пилок рослин. Свербіж очей, нежить, чхання – симптоми алергії схожі на симптоми коронавірусу. Як відрізнити COVID-19 від сезонної алергії, пояснив Центр громадського здоров'я.
ЦГЗ зауважив, що головною відмінністю коронавірусу від алергії – підвищення температури.
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Ключові відмінності алергії від коронавірусу
Сезонна алергія, або поліноз: симптоми — нежить, свербіж очей, гортані тощо — легко переплутати з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), зокрема COVID-19.
Ключові відмінності сезонної алергії: для неї не характерне підвищення температури, а симптоми легко зняти протиалергійними засобами.
Якщо у людини поліноз, вона повинна уникати контактів зі специфічними алергенами і проконсультуватися з лікарем щодо протигістамінних ліків та імунотерапії. Пандемія COVID-19 на це не впливає.
Водночас слід пам'ятати, що коронавірусна інфекція небезпечна передусім для літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями серцево-судинної, дихальної системи, діабетом, онкологічними недугами.
Ризики захворіти на коронавірус є у всіх / Фото Unsplash
Профілактика COVID-19
- Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. У разі відсутності серветок чхайте і кашляйте у згин ліктя.
- Мийте чи обробляйте дезінфектором руки до та після туалету, після вулиці, перед приготуванням їжі, після доторків до поверхонь загального користування: дверних ручок, вимикачів, кнопок у ліфтах тощо.
- Мити руки треба теплою водою з милом 20–40 с. Якщо немає можливості вимити руки, обробіть їх антисептиком із вмістом спирту не менше 60%.
- Після миття руки слід витерти одноразовим рушником або серветками, які потім викинути у сміттєвий контейнер.
- Не виходьте надвір без нагальної потреби, а якщо вийшли, уникайте громадських місць і дотримуйтеся відстані щодо інших людей не менше 1,5–2 м.
- Поставтеся до карантину відповідально. Оберіть надійного постачальника продуктів, предметів особистої гігієни тощо, який доставлятиме ваше замовлення додому. Це допоможе рідше виходити у продуктові магазини чи аптеки.
Важливо! У разі появи симптомів ГРВІ слід негайно звернутися до сімейного лікаря. Або зателефонувати на гарячу лінію Центру громадського здоров'я України для консультації щодо нової коронавірусної інфекції: 0-800-505-840.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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