Ангіна чи фарингіт: як відрізнити, основні симптоми та лікування

Горло болить по-різному. Іноді злегка і тільки вранці до першого ковтка теплої води, або ж настільки сильно, що неможливо нічого їсти. Спричинити цей стан може або гострий фарингіт, або ангіна або їх поєднання.

Заступник головного лікаря, отоларинголог МЕДИЦЕНТРУ "Доктор ЛОР/ ЗІР/ НЕРВ" Олена Матюхіна в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла, чим відрізняється ангіна від фарингіту.

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Фарингіт – це запалення слизової глотки та є одним із проявів гострої респіраторної інфекції (виняток становлять хронічні фарингіти).

Складніша ситуація може виникнути з ангіною, або гострим тонзилітом: ця патологія може бути як самостійна хвороба, так і проявом інфекційного захворювання (наприклад, скарлатина, дифтерія, інфекційний мононуклеоз, тощо). Попри це ангіна завжди буде протікати з ураженням піднебінних мигдаликів.

Симптоми ангіни та фарингіту

Основні відмінності цих двох захворювань у симптомах.

Ангіна починається з болю в горлі, що посилюється, хвороба протікає з високою температурою. Під час цього захворювання виникає порушення загального стану, особливо при появі нальотів на поверхні мигдалин.



Симптоми ангіни та фарингіту

При гострому фарингіті мигдалики інтактні, тобто без ознак гострого запалення, є почервоніння задньої стінки глотки, біль в горлі може мати різну інтенсивність. Існують інші ознаки респіраторної інфекції – нежить, кашель, закладеність носа, сльозотеча, тощо. Людина також може відчувати лихоманку, ломоту в тілі.

Лікар Олена Матюхіна Ці захворювання мають схожі симптоми, крім того ускладнює діагностику наявність таких форм хвороби, як катаральна ангіна (протікає з високою температурою, без нальотів на піднебінних мигдалинах), ангіна Сімановского – Венсана (субфебрильна температура –, одностороннє ураження, наліт може бути мізерним), кандидомікоз піднебінних мигдалин (без температури, рясні нальоти), тощо.

Тому без огляду лікаря і чіткого діагнозу проводити терапію не можна. Некоректна діагностика і лікування гострого тонзиліту може привести до серйозних ускладнень, аж до смертельного результату (при дифтерії).

Субфебрильна температура – що це? Це період, під час якого підвищується температура тіла протягом тривалого часу у межах 37 °C -38°C.

Лікар зазначає, що немає специфічних ознак початку фарингіту та ангіни. Можна тільки узагальнити симптоми:

біль, дискомфорт в горлі, підвищення температури тіла, напередодні могло бути переохолодження або контакт з хворим.

Як лікувати ангіну та фарингіт

Терапію цих станів можна розділити на симптоматичну (приносить полегшення, але не діє на причинний фактор) і патогенетичну (впливає на безпосередню причину захворювання).



Як лікувати ангіну та фарингіт

До симптоматичного можна віднести застосування спреїв, таблеток для розсмоктування, льодяників з протизапальною, знеболювальною, антисептичною, протигрибковою діє. для місцевого застосування. Також можна віднести полоскання горла, фізіопроцедури (при нормальній температурі тіла); вживання нестероїдних протизапальних засобів, антипіретиків, антигістамінних, гормональних препаратів, вітамінотерапія, тощо.

Лікар Олена Матюхіна “ Патогенетична терапія містить у собі використання противірусних препаратів (наприклад, при гострих фарингітах, тонзилофарингітах, на фоні ГРВІ, ЕБВ- і ЦМВ- інфекціях, ін.), антибіотиків (при бактеріальному тонзиліті, ангіні на тлі інфекційного мононуклеозу, тощо), протигрибкових засобів (при кандидозному тонзиліті, тонзилофарингіті) ”.

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