Як відрізнити біль в нирках від болю в хребті: поради лікаря

Розрізнити для професійного ока дуже просто: є ряд клінічних симптомів, які знає кожен лікар, але часто захворювання нирок може поєднуватись із захворюваннями хребта і тут без медичної освіти не розібратись.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповів головний лікар центру "Норімед", ортопед-травматолог Олександр Гомон.

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Симптоми болю в спині і нирках Симптом нирки хребет Біль в попереку завжди завжди Загострення болю при кашлі завжди завжди Підвищена температура тіла не завжди не завжди Біль при зміні поло не завжди не завжди

Як видно з таблиці – симптоми можуть бути змішані, тому лікар може провести додаткове обстеження пальпацією м'язів попереку та постукуванням по поперековій ділянці.



Обстеження в лікаря може визначити причини болю в спині

При пальпації лежачи на животі, якщо винуватцем болю є хребет, буде відчуватися напруження м'язів та болючість, можливе віддавання в сідницю, стегно, гомілку чи в живіт. А з нахилом вліво/вправо – больові відчуття збільшуватимуться.

А при постукуванні по поперековій ділянці, можна визначити, що турбують нирки, тому що біль віддаватиме в живіт.

Техніка виконання: кладемо долоню на болючу, ймовірно нирку, а іншою рукою злегка постукуємо по тильній поверхні долоні.

Ортопед-травматолог Олександр Гомон “Також може бути рекомендоване додаткове обстеження у вигляді загального аналізу сечі, УЗД нирок, рентгенографія хребта, КТ, МРТ”.

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