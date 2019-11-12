Як відрізнити бронхіт від пневмонії: симптоми та лікування
Бронхіт та пневмонія – хвороби, що уражають нижні дихальні шляхи, проте при бронхіті вражається слизова оболонка бронхів, а при пневмонії – легенева тканина.
Лікар-пульмонолог вищої категорії Медичного центру Medicover, дійсний член європейського респіраторного товариства (ERS) Надія Сидорик в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 розповіла, як відрізнити бронхіт від пневмонії.
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Медик назвала основні симптоми бронхіту:
• кашель переважно сухий, або малопродуктивний;
• температура тіла переважно тримається на субфебрильних показниках (37,2°C -37,8°C);
• незначний дискомфорт за грудиною;
• хрипи в грудях сухого, свистячого характеру, які відчуваються над всією поверхнею легень;
• самопочуття порушується незначно, інтоксикаційні прояви не характерні.
Люди, які хворі на бронхіт, мають хрипи в грудях сухого, свистячого характеру
При пневмонії температура тіла досягає фебрильних показників (38°C і вище).
– біль у грудній клітці;
– хрипи в грудях мають локальний характер, вологі;
– виражені ознаки інтоксикації: втома, нудота, різка слабкість;
– почастішання дихання (частоти дихальних рухів – понад 20 у хвилину.).
Як відрізнити бронхіт від пневмонії
Дві хвороби по-різному починаються.
Щоб визначити захворювання у пацієнта, лікар призначає низку обстежень. Серед них:
1. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
2. бактеріологічний аналіз мокроти
3. рентгенографія органів грудної клітини у двох проекціях (прямій та боковій);
4. спірографічне обстеження;
5. бронхоскопія (при потребі).
Лікар може призначити рентген органів грудної клітини
Лікування бронхіту та пневмонії
За словами медика, переважно лікування бронхіту не потребує антибіотиків та обмежується призначенням бронхолітичних, муколітичних та протизапальних препаратів, оскільки це захворювання викликають віруси (грипу, парагрипу, респіраторно-синцитіальним вірусом).
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