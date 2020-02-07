Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна десята упаковка ліків є неякісною або підробленої в країнах з низьким і середнім рівнем доходів, до яких належить і Україна. Деякі експерти МОЗ України стверджують, що в нашій країні таких ліків близько 30%.

Здоров'я 24 звернулося до медичного юриста, адвоката, керуючого партнера юридичної компанії "Grishakov Law Company" Олександра Гришакова, щоб розібратися як діяти, якщо вам продали фальсифікат та як не дати себе обманути.

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Обшуки й арешти підозрюваних у виготовленні фальсифікованих ліків відбуваються регулярно в різних регіонах країни. Фальсифікація лікарських засобів є однією з глобальних проблем у всьому світі.



Справжні ліки мають мати якісне маркування / unsplash.com

Різноманітність причин, які сприяють фальсифікації медикаментів, вимагає проведення комплексних заходів щодо виявлення та запобігання їх надходження на фармацевтичний ринок.

У 2019 році в Україні посилили відповідальність за фальсифікацію ліків. Нині, якщо такі дії, спричинили смерть людини або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна (до цього санкція за такі дії передбачала позбавлення волі на строк від 8 до 10 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна).

Медичний юрист Олександр Гришаков “Серед найпопулярніших фальшивок – препарати від болю в горлі й ангіни, жарознижувальні засоби, препарати проти грипу, а також різні зігрівальні мазі. Також популярні у виробників фальшивок – антибіотики, антигістамінні та седативні препарати. Основну частину підробок роблять в ціновому сегменті до 200 гривень”.

Як розпізнати підробку?

Є ознаки, за якими можна розпізнати недобросовісного виробника ліків – це порушена цілісність упаковки, нерівний шрифт, орфографічні помилки в інструкції.

Все це дозволить покупцеві виявити фальсифікат прямо біля віконця фармацевта.

Як не купити фальсифікат?

Не купуйте ліки поза аптекою у незнайомих людей, з рук та за оголошенням. Якщо аптечний кіоск з яких-небудь причин здається вам підозрілим, краще його обійти стороною.

Перевірте, щоб упаковка була цілісною, з чітко вказаним терміном придатності препарату і номером серії та з інструкцією. Номери партії на первинній та вторинній (внутрішній) упаковці товару повинні збігатися.

Якщо у вас виникли сумніви в якості товару, запитаєте сертифікат відповідності у провізора. У аптеки, що працює законно, це прохання не викличе здивування. Якщо ж вам відмовляють, найімовірніше, закупівля ліків була зроблена у недобросовісних дистриб'юторів.

В мережі є Державний реєстр лікарських засобів України. Тут за назвою і номером партії можна визначити, чи не є покупка фальсифікатом. Реєстр оновлюється щодня.

Перш ніж пити пігулку, подивіться, чи не розсипається вона при слабкому натисканні на порошок, чи немає в ній частинок іншого кольору або фактури. Розчинні таблетки повинні через хвилину перетворюватися в однорідну суспензію.

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Що робити покупцеві?

Якщо ви виявили, що купили фальшивку, пам'ятайте, відповідно до ст. 8 закону "Про захист прав споживачів", покупець має право повернути гроші або обміняти фальшивий препарат на оригінал. Звертайтеся до контролюючих органів Держлікслужби або в Український фармацевтичний інститут якості, де проведуть експертизу на цього препарату.



Таблетки мають бути однорідної структури / unsplash.com

Якщо ви купили або виявили засіб, який має ознаками фальсифікації, ви можете зробити наступне:

Повідомити співробітнику аптеки про підозру на фальсифікат. Вони повинні повідомити Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. З отриманням нової інформації про фальсифікат, ця служба зобов'язана організувати перевірку і виявити такі ліки в аптеці. Співробітник аптечного закладу повинен порівняти лікарський засіб і його упаковку з зазначеними в листі, відмітивши ознаками, які відмінні. Фармацевт зобов'язаний призупинити продаж цього препарату. Факт вилучення з обороту фіксується складанням акту про виявлення фальсифікату. Після чого ці ліки з копією акту переносять в карантинну зону, тобто окремо від усіх ліків та інших товарів. Письмово заявити в територіальний підрозділ Національної поліції про те, що в аптеці були продані фальсифіковані ліки. У заяві необхідно вказати весь перелік документів, назва і кількість лікарських засобів. Тут слід зазначити, що для правоохоронних органів важливо не те, скільки упаковок підробних ліків залишилося в аптечному закладі, а важлива сама інформація про випадок. Надалі фальсифікат може бути знищений тільки за рішенням суду. У зв'язку з цим заявник буде визнаний у кримінальній справі потерпілим і за рішенням суду йому буде відшкодовано заподіяні збитки.

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