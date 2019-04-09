Як відрізнити отруєння від кишкової інфекції

Біль у животі, висока температура, діарея, нудота – одні з основних симптомів отруєння та кишкової інфекції. Весною, а особливо влітку, відрізнити ці дві хвороби дуже складно.

Лікар-інфекціоніст Дар’я Панева пояснила різницю між харчовим отруєнням та кишковою інфекцією.

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Найчастіші причини кишкових інфекцій – бактерії і віруси, що проникають в організм через рот. При цьому віруси частіше потрапляють з водою і брудними руками або іншими сторонніми предметами (іграшками, посудом, рукою сусіда, тощо), а бактерії – з водою і їжею.

У випадку, коли були порушені правила кулінарної обробки продуктів і/або зберігання готових страв, в них можуть накопичуватися, крім самих бактерій, ще й токсини. Токсини – це отрута, тому таке захворювання дійсно можна вважати отруєнням. Однак у таких випадках правильніше використовувати термін "харчова токсикоінфекція".

Перш за все, не варто забувати, що виробляють цю отруту бактерії, які теж потрапляють в організм з "отруєної" їжі.



Симптоми кишкової інфекції

Харчова токсикоінфекція (ХТІ) підлягає такому ж епідеміологічному контролю, як і будь-яка інша кишкова інфекція. Тобто, якщо, наприклад, в дитячому саду реєструються кілька випадків захворювання, то проводиться розслідування з метою встановлення і усунення джерела інфекції.

Лікувальні заходи, що при кишкової інфекції, що при ХТІ дуже схожі і в основному зводяться до того, щоб уникнути зневоднення.

Таким чином, і кишкова інфекція, викликана вірусом (наприклад, ротавірусна) або бактерією (наприклад, сальмонельоз), і ХТІ – це все інфекції.

Що ж таке отруєння? Отруєння виникає через потрапляння в організм отрут, наприклад, отруєння грибами або сурогатами алкоголю, парами ртуті або чадним газом, в результаті укусу отруйної комахи або змії, тощо.



Які продукти найчастіше призводять до харчового отруєння

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