Як відрізнити простатит від аденоми простати

Простата – один з головних чоловічих органів від якого залежить повноцінне сексуальне життя і можливість зачати дітей.

Уролог лікар Станіслав Сосновський назвав основні симптоми простатиту та аденоми простати.

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Простатит – що це? Це запалення передміхурової залози. Це захворювання турбує практично половину чоловічого населення і часто загострюється з приходом холоду. Простатит може протікати в гострій і хронічній формі.

Чим відрізняється аденома простати від простатиту

1. Простатит характерний для чоловіків будь-якого віку і буває навіть в підлітковому періоді.

Аденома ж спостерігається у віковій групи 40+.

2. Для простатиту характерний больовий синдром, особливо, якщо це гостра стадія.

У аденоми больовий синдром розвивається уповільнено, більше характерні проблеми з сечовипусканням.

Аденома простати – що це? Це захворювання, яке супроводжується збільшенням об’єму передміхурової залози і може перешкоджати нормальному сечовипусканню. Аденома простати також називається доброякісною гіперплазією передміхурової залози.

3. Простатит пов'язаний із запальним процесом, наприклад, зі статевими інфекціями, він протікає з ознобом.

Аденома ж не має ознак запалення.

4. При простатиті на УЗД видно запалення, при аденомі – збільшення передміхурової залози в обсязі.



Простатит чи аденома простати

Це два абсолютно різних захворювання, але попри це, вони однаково впливають на зниження потенції і дисфункцію сечовипускання.

Як визначають простатит та аденому простати

Для встановлення діагнозу "простатит" використовують: пальпацію, УЗД або ТРУЗД (трансректальне ультразвукове дослідження), посів секрету простати, мікроскопію секрету простати, аналіз сечі, аналіз крові.

Для аденоми простати: пальпація, УЗД або ТРУЗД, комп’ютерну томографію, МРТ, здача аналізу на ПСА (простатичний специфічний антиген), урофлоуметрія, дослідження сечового міхура.

Взагалі, кожен чоловік після 45 років повинен щорічно перевіряти себе на наявність аденоми простати.

Що стосується простатиту, то не потрібно застосовувати знеболювальні і інші ліки, краще пройти лікування у фахівця.

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