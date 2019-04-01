Як відрізнити симптоми ГРВІ від алергії
Кашель, нежить, біль у горлі – ці симптоми дуже схожі з ГРВІ, але це може бути і ознакою алергію. Весною особливо складно розрізнити їх.
Алерголог-імунолог Ольга Жоголева зазначає, що є кілька опорних точок, щоб відрізнити алергію від ГРВІ.
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1. Початок хвороби
При ГРВІ завжди можна точно вказати момент початку захворювання
При алергії захворювання найчастіше розтягується в часі. Точно вказати момент початку захворювання можна лише, якщо контакт з алергеном не є постійним. До прикладу, якщо людина з алергією на кішку прийшла в будинок, де живе тварина. А після того, як контакт завершився і ви прийняли протиалергічні препарати, симптоми алергії проходять.
2. Інші симптоми, окрім нежитю
При ГРВІ може підніматися температура
При алергії часто свербить ніс, можуть червоніти і свербіти очі, може виникати сльозотеча. Схожі симптоми можуть виникати і при інфекціях, але свербіж – симптом, який змушує підозрювати алергію.
При алергії можуть свербіти очі
3. Колір виділень при нежитю
Поява кольору частіше пов'язано з густотою виділень, через що слиз довго перебуває на одному місці, її компоненти окислюються. Через це слиз може набувати жовто-зелено-коричневих відтінків.
При ГРВІ: виділення можуть бути рідкими, густими, прозорими, кольоровими, в загальному, будь-якими. Експерти стверджують: якщо виділення кольорові з ранку, а весь день білі або прозорі, то, більш ймовірно, що це вірус, а не бактерія.
При алергії є два варіанти перебігу риніту: з нежитем і з закладенням. У першому випадку виділення рясне, рідке, прозоре. У другому випадку виділення убоге, а основна проблема – закладеність носа через набряк.
4. Тривалість нежитю
При ГРВІ людина одужує за 7-14 днів.
При алергії симптоми тривають, поки є контакт з алергеном.
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