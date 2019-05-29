Як відрізнити симптоми серцевого нападу від панічної атаки

Серцевий напад і панічна атака – це різні проблеми з різними причинами, але часто симптоми бувають досить схожими.

У людини під час панічної атаки та серцевого нападу виникає задуха, пришвидшене серцебиття, біль у грудях, запаморочення, оніміння рук та ніг, спітніння і тремтіння.

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В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначає, що ці симптоми у багатьох людей створюють відчуття втрати контролю, часом здається, що ви навіть помираєте.

Панічна атака – симптоми відчуття раптової та інтенсивної тривоги і страху

тіло вважає, що йому загрожує небезпека

ускладняється дихання

пришвидшується серцебиття

розширюються зіниці

шлунок перестає працювати

кінцівки можуть німіти

Попри перераховані симптоми панічні атаки не загрожують життю людини.

Як відрізнити панічну атаку та серцевий напад:

Розпізнати симптоми панічної атаки та серцевого нападу складно тим людям, які не переживали цих двох станів. Уляна Супрун радить звертати уваги на такі характеристики симптомів.

Початок

Проаналізуйте, за яких обставин почалися симптоми. Якщо через надмірний стрес, то це панічна атака. Якщо після тривалих інтенсивних вправ або після підйомом по сходинках, то це може бути серцевий напад.

Характер болю

Якщо біль у грудях гострий та "колючий", зазвичай він локалізований по центру, то це свідчить про панічну атаку.

Людина під час серцевого нападу може відчувати стискання зсередини та важкості за грудиною. Біль може "віддавати" у руку, під лопатку, нижню щелепу або шию зліва. Але це спостерігається не у всіх випадках.

Під час панічної атаки та серцевого нападу ускладняється дихання, виникає різка слабкість, пришвидшене серцебиття, запаморочення, нудота і блювання.

Тривалість симптомів

Панічна атака може тривати від 5 до 30 хвилин.

Симптоми серцевого нападу можуть зникнути через 2-3 хвилини після припинення фізичного навантаження або прийому нітрогліцерину.

Що робити під час панічної атаки

1. Заспокойтеся.

2. Зробіть дихальні вправи.

4. Якщо поруч з вами близькі, то попросіть їх вас підтримати.

3. Пам’ятайте: панічна атака не загрожує вашому життю.

4. Швидку викликайте тоді, коли панічна атака не проходить через 30 хвилин.

Що робити під час серцевого нападу

1. Заспокойтеся.

2. Припиніть фізичне навантаження.

3. Зателефонуйте лікарю і проконсультуйтеся.

4. Викликайте швидку, коли симптоми серцевого нападу не проходять через 15-20 хвилин.

Все тому, що серцевий напад протягом 15-20 хвилин може перерости в інфаркт міокарда.

Викликайте швидку допомогу, коли відчуваєте постійний біль або біль, який стає інтенсивнішим, він повторюється. При цьому ви відчуваєте різку слабкість, відчуття страху, пришвидшується пульс та різко коливається артеріальний тиск.

На що ще варто звернути

У жінок інфаркт може проявлятися інакше — можуть боліти одна чи обидві руки, шия, плечі, щелепа чи живіт. У жінок може боліти між лопатками, дихання може стати частим і поверхневим, але при цьому нічого не болітиме.

Лікар Уляна Супрун “Панічна атака не може спричинити серцевий напад, але стрес та тривога можуть негативно вплинути на розвиток серцево-судинних хвороб. Деякі дослідження вказують, що люди, які мають тривожні розлади, можуть мати вищі ризики розвитку хвороб серця. Тому якщо ви схильні до панічних атак — важливо перевіряти здоров’я серця також”

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