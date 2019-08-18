Як відрізнити страх від фобії

Життя людини тісно пов'язане з емоціями. Кожна людина з нею знайомиться з дитинства і найбільш давньою є страх.

Страх – це нормальна частина життя, – переконує сімейний лікар Аліна Вольківська.

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З народження людина є безстрашною, вона не боїться вогню, падінь, колючих рослих. Тому разом з життєвим досвідом накопичується і страх.

Саме почуття страху допомагає піти від небезпечних ситуацій або навіть попередити їх. І цей нормальний, здоровий страх не є надмірним. Таким страхом можна керувати за допомогою розуму та логіки.

Страх — це явище завжди надбане, "вивчене". Причому "навчитися" боятися можна практично будь-якого об'єкта, без перебільшення всього, чого завгодно. Можна боятися, що мчить на великій швидкості автомобіль, що викидається вулканічна лава, що вийшла з берегів річка. А можна відчувати страх перед числом 13, чорною кішкою, яка перебігла дорогу чи жінку з порожніми відрами.

Причому, сила страху і його тривалість в кожній з цих ситуацій може бути різною.

Фобія — це гіпертрофований, перебільшений, надмірний страх.

Фобії ж відрізняються від нормального страху тим, що їх дуже складно (або взагалі неможливо) контролювати. Фобії, зазвичай, не виникають самостійно.

Основною причиною переростання звичайного страху у фобію є постійний циклічний вплив цієї емоції на людину або звичайні лякання іншими людьми.

Якщо ви чогось боїтеся і бачите це щодня (щогодини, щотижня) протягом довгого періоду часу, то цей страх може перерости у фобію.

Фобія — симптоми тремтіння,

виражена пітливість,

збліднення

почервоніння шкіри,

відповідні мімічні та емоційні прояви.

Щоб відрізнити природний страх від фобії – потрібно оцінити силу і тривалість реакції на фобічний стимул.

У випадку зі звичайним страхом ви не будете витрачати багато часу на роздуми про його причини, він буде виникати тільки в ситуаціях реального зіткнення з певним об'єктом, а сам страх не буде занадто сильним і не буде перешкоджати реалізації ваших планів наприклад, поїздки в метро).

Страх, що досяг фобічного рівня, буде займати ваші думки набагато більш тривалий час, вин буде виникати і під час відсутності звичного стимулу та буде серйозною перешкодою у повсякденному житті.

Лікар зазначає, що побороти фобію самотужки надзвичайно важко. Тому краще відразу звернутися до психолога, психотерапевта та психіатра.

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