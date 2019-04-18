Як відрізнити струс мозку від звичайного забою

Від удару мозок може зміститися та зіткнутися з твердою внутрішньою поверхнею черепа, спричинивши струс мозку.

Чи обов'язково після будь-якого удару головою бігти в лікарню? Ні, не обов'язково, тільки якщо є втрата свідомості або сукупність симптомів струсу, розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська.

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При забитті м'яких тканин головний біль в більшості випадків локальний, тобто виникає в місці удару. Зазвичай вона не супроводжується іншими симптомами (нудотою, блювотою та ін.). Втрати свідомості при забитті м'яких тканин голови не буває.

Якщо ж головний біль супроводжується іншими симптомами, особливо загальмованістю, неможливістю згадати події перед втратою свідомості – є підозра на струс головного мозку або більш серйозної ушкодження.

Струс мозку – симптоми Втрата свідомості; амнезія (неможливість згадати події, що передували травмі); головний біль; запаморочення; порушення координації; нудота, блювання; нечіткість зору; чутливість до світла і звуків; втома; труднощі з концентрацією уваги і запам'ятовуванням; "затуманення" в голові і сповільненість мислення; емоційні розлади; порушення сну.

Чи обов'язково при струсі відбувається втрата свідомості?

Всупереч поширеній думці, у багатьох випадках втрати свідомості не відбувається. Якщо після удару головою ви не втрачали свідомість, але виник головний біль, запаморочення, нечіткість зору, нудота – це струс.

Чи обов'язково для отримання струсу мозку потрібна травма голови?

Ви здивуєтеся, але не обов'язково. Крім прямої травми голови струс можна отримати при різкому прискоренні або уповільненні спинномозкової рідини, що оточує головний мозок (наприклад, за рахунок імпульсу при травмі шиї, тулуба).

Чи обов'язково медпрацівник повинен оглянути пацієнта з підозрою на струс?

Відповідно до сучасних рекомендацій – обов'язково, оскільки в домашніх умовах ви не зможете оцінити пацієнта за шкалою ком Глазго, встановити ймовірність перелому кісток черепа або виявити неврологічний дефіцит.

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