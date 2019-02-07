Як відсторонення Супрун загрожує українцям: пояснення Ковтонюка

Відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ може нести загрози для всієї української медицини.

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк розповів, що нині вони не можуть приймати список важливих рішень, які залежать від підпису міністра або виконувача обов'язків.

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"Ми реально нині хвилюємось за те, що у нас скоро будуть нові поставки ліків по міжнародних закупівлях. Щоб їх прийняти, розмитнити й розподілити на регіони потрібний підпис міністра МОЗ", – наголосив Ковтонюк.

За його словами, у п'ятницю, 8 лютого, міністерству треба подати проект постанови Кабінету міністрів на затвердження про початок змін в програмі "Доступні ліки". З квітня вона переходить під Національну службу здоров'я, запроваджується електронний рецепт.

"Нам потрібно встигнути це зробити до понеділка, 11 лютого. На сьогодні це ніхто не може зробити. Через це блокується вся робота, а це є нашою тривогою та загрозою", – додав заступник міністра охорони здоров'я.

Хто та чому відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ?Заяву до суду з вимогою заборонити Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я надійшла від депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука. Однак сам депутат не пояснив ґрунтовно, чому вважає Супрун є некомпетентною обіймати цю посаду.



Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов та заборонив Супрун "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". У суді пояснили, що Супрун було відсторонено з посади з "ознаками очевидної протиправності". Також у суді кажуть, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України.



Поки Окружний адмінсуд Києва не скасує своє рішення або Супрун сама не подасть апеляційну скаргу – доти триватиме відсторонення.

Чим запам'яталась Уляни Супрун на посаді голови МОЗ?• запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

• підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

• старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

Хто така Уляна Супрун: дивіться відео