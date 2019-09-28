Як відсутність сексу впливає на організм: тривожні симптоми

Секс приносить не тільки багато позитивних емоцій, а й користь для здоров'я. Він знижує рівень кортизолу (гормону стресу), приводить в норму тиск та покращує продуктивність.

Нестача сексу негативно впливає на здоров’я та самопочуття людини, пише Men’s life.

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Які симптоми виникають при нестачі сексу

Погіршується стан імунної системи

Деякі експерти стверджують, що у людей, які не займаються сексом, погіршується стан імунної системи – вони частіше і довше хворіють, їх не проходять стороною сезонні епідемії.

У людей з насиченим статевим життям імунітет кращий на 33% ніж у тих, в кого секс відсутній.

Зростає рівень стресу

Секс сприяє виробленню серотоніну (гормону щастя). Коли з інтимним життям справи йдуть погано, кількість гормону щастя знижується, а рівень гормону стресу зростає. В результаті людина стає схильною до стресових ситуацій і болісно на них реагує.



Чим загрожує відсутність сексу

Дослідження показали, що після сексу люди швидше і легше справляються зі стресовими ситуаціями.

З'являються проблеми зі збудженням

Коли секс трапляється рідко і нерегулярно, у чоловіків з'являються проблеми з ерекцією – або буде відсутня в потрібний момент, або ж завчасно може відбутися.

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Підвищується ймовірність онкологічних процесів в простаті

Представники науки з Америки у сфері урології вважають, що тривала відсутність сексу підвищує ймовірність появи злоякісних утворень в простаті.



Які хвороби виникають через відсутність сексу

У жінок слабшають стінки піхви й виникають гінекологічні хвороби

Через тривалу відсутність сексу в області тазу може застоюватися кров. Це загрожує появою неприємних гінекологічних захворювань – фіброми, кісти, аднексит.

Гормональний дисбаланс

Дисбаланс гормонів загрожує як і чоловікам, так і жінкам.

У чоловіків з'являються шкірні висипання, прояви агресії та нав'язливий синдром. У жінок починає менше вироблятися колагену, як результат – настає передчасне старіння організму.

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До того ж, відсутність сексу провокує "заїдати" незадоволені сексуальні бажання, тим самим підвищуючи ризик збільшення ваги. Також виникає безсоння та з'являється схильність до вживання спиртного.

Як відсутність сексу впливає на психологічний стан

Погіршується самооцінка

Без сексу люди починають відчувати себе менш привабливими для себе та інших. Нерідко пропадає впевненість в собі.

Може виникнути відраза до сексу

Установки в суспільстві або сім'ї, які змушують людей придушувати сексуальні бажання, можуть негативно позначитися на розвитку сексуальної ідентичності, створивши стійку відразу до сексу.

Погіршується статевий потяг

Тривале утримання від сексу призводить до зниження лібідо. Мозок думає, що якщо сексу немає, то і не потрібно мучити тіло бажаннями, якщо їх не можна задовольнити.

Можна зруйнувати стосунки

Якщо ви стримуєтеся від сексу через невирішені проблеми у стосунках, ваша близькість може поступово зійти нанівець. Почуття втримати важче. якщо в них не буде ніжності та інтимності.



Як відсутність сексу впливає на психологічний стан

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