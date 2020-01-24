Як виглядає коронавірус з Китаю під мікроскопом: перше фото

Китайський центр по контролю і профілактиці захворювань опублікував перший знімок, який зафіксували під електричним мікроскопом.

Про це йдеться на сайті China CDC. Cпеціалістам завдяки проведенню клінічних досліджень таки вдалося виявити штам коронавірусу і сфотографувати його.

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Через світлину Національного сховища патогенних мікроорганізмів Китаю можна вивчити структуру коронавірусу.

Додамо, назва виникла через те, що тіла короновірусів оточені виступаючими частинками. Відтак такий вигляд нагадує сонячну корону.

Коронавірус - симптоми Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість;



Новий вид коронавірусу / chinacdc.cn

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