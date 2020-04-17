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Як виглядає лабораторія в Ухані, яку конспірологи звинувачують у поширенні COVID-19

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Інститут вірусології в Китаї

В Ухані є інститут, який займається вивченням вірусів. Попри те, що авторитетні науковці підтверджують природне походження коронавірусу, любителі теорії змов, Трамп та його ЗМІ поширюють інформацію, що вірус виник саме в китайській лабораторії.

Нещодавно протрампівській республіканський канал Fox News опублікував матеріал з посиланням на "знайомі з діями влади КНР на початку епідемії джерела", що нульовим пацієнтом був співробітник інституту.

Також на тему: Лабораторія чи еволюція: вчені з'ясували походження коронавірусу

Влада США заявила, пише CNN, що будуть розслідувати таку гіпотезу серед багатьох інших.

Президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував Китай в причинах пандемії. Слідом за ним про підозру заявили й в Британії.


США звинувачує Китай в поширенні вірусу / ЕРА


Підтверджень, що вірус створений штучно нині немає / ЕРА


Конспірологи також звинувачують Китай / ЕРА

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Лікування Коронавірус COVID-19 Здоров'я Дональд Трамп Новини Здоров'я Китай Новини США
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