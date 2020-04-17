Як виглядає лабораторія в Ухані, яку конспірологи звинувачують у поширенні COVID-19
В Ухані є інститут, який займається вивченням вірусів. Попри те, що авторитетні науковці підтверджують природне походження коронавірусу, любителі теорії змов, Трамп та його ЗМІ поширюють інформацію, що вірус виник саме в китайській лабораторії.
Нещодавно протрампівській республіканський канал Fox News опублікував матеріал з посиланням на "знайомі з діями влади КНР на початку епідемії джерела", що нульовим пацієнтом був співробітник інституту.
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Влада США заявила, пише CNN, що будуть розслідувати таку гіпотезу серед багатьох інших.
Президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував Китай в причинах пандемії. Слідом за ним про підозру заявили й в Британії.
США звинувачує Китай в поширенні вірусу / ЕРА
Підтверджень, що вірус створений штучно нині немає / ЕРА
Конспірологи також звинувачують Китай / ЕРА
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