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Як виглядає лікарня на стадіоні для хворих коронавірусом в Ухані: фото

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Як виглядає лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Getty Images

На стадіоні Чжуанькоу в Ухані, де розпочався спалах смертельної пневмонії, відкрилася додаткова тимчасова лікарня для хворих коронавірусом.

У Китаї через нестачу місць для людей, які заразилися новим видом коронавірусу Covid-2019, не лише будують нові медичні заклади, а й створюють тимчасові лікарні у громадських місцях – виставкові і культурні центри тощо. 

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Новий додатковий госпіталь для хворих китайська влада влаштувала на стадіоні Чжуанькоу в Ухані. Він був обладнаний протягом одного тижня.

Додамо, що стадіон був побудований в 2002 році і вміщує понад 50 тисяч глядачів. На території планують розмістити 1,1 тисячі пацієнтів.

Як виглядає лікарня на стадіоні Чжуанькоу для хворих коронавірусом: дивіться фото

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані
Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Останні новини про коронавірус covid–2019:

  • Станом на 17 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 775 людини. Загальна кількість інфікованих – 71 350 осіб по всьому світу.
  • За межами материкового Китаю зафіксували 5 смертей від коронавірусу – у Гонконзі, на Філіппінах, у Японії та у Франції та на Тайвані.
  • Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус 2020 Китай
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