Як виглядає лікарня на стадіоні для хворих коронавірусом в Ухані: фото

На стадіоні Чжуанькоу в Ухані, де розпочався спалах смертельної пневмонії, відкрилася додаткова тимчасова лікарня для хворих коронавірусом.

У Китаї через нестачу місць для людей, які заразилися новим видом коронавірусу Covid-2019, не лише будують нові медичні заклади, а й створюють тимчасові лікарні у громадських місцях – виставкові і культурні центри тощо.

Читайте також: У Китаї людям заборонили виходити з дому через коронавірус

Новий додатковий госпіталь для хворих китайська влада влаштувала на стадіоні Чжуанькоу в Ухані. Він був обладнаний протягом одного тижня.

Додамо, що стадіон був побудований в 2002 році і вміщує понад 50 тисяч глядачів. На території планують розмістити 1,1 тисячі пацієнтів.

Як виглядає лікарня на стадіоні Чжуанькоу для хворих коронавірусом: дивіться фото



Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press



Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press



Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press



Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press



Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press



Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press



Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press



Тимчасова лікарня зі стадіону для хворих коронавірусом в Ухані / Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

Останні новини про коронавірус covid–2019:

Станом на 17 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 775 людини. Загальна кількість інфікованих – 71 350 осіб по всьому світу.

Загальна кількість по всьому світу. За межами материкового Китаю зафіксували 5 смертей від коронавірусу – у Гонконзі, на Філіппінах, у Японії та у Франції та на Тайвані.

Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.