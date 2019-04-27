Як виглядає людина, яка не милася 60 років

198 Читать новость на русском
Людина, яка не милася 60 років
Людина, яка не милася 60 років / irna.ir

В Ірані живе 80-річний чоловік, який не мився останні 60 років.

Його звуть Аму Хаджи, він машкає на окраїні невеликого іранського села Дежга в провінції Фарс. Аму безхатько, багато років ховається від вітру і дощу у цегляній будові, повідомляє Ppcorn.

Читайте також: Звідки беруться воші та як з ними боротися

Аму мешкає в цегляній будівлі на окраїні села
Аму мешкає в цегляній будові на окраїні села\\фото: irna.ir

Протягом усього життя Аму Хаджи був зайнятий лише неробством. Більшу частину часу він проводить не рухаючись – спить або тихо гріється під сонцем. Не маючи нічого, Аму безмірно щасливий жити своїм життям, в якому він ні від кого не залежить.

Безхатько проводить малорухомий спосіб життя
Безхатько проводить малорухомий спосіб життя\\фото: irna.ir

Основний раціон Аму – мертві тварини, яких він запікає у багатті. Іноді його підгодовують місцеві жителі. Втамовує спрагу брудною водою, яку він зачерпує з немитою нафтової цистерни, що служить для нього контейнером для збору вологи.

Інколи Аму приносять їжу місцеві жителі
Інколи Аму приносять їжу місцеві жителі\\фото: irna.ir

Аму веде примітивний спосіб життя і в нього майже нічого немає, крім металевої водопровідної труби, з якої він курить гній, старого засмальцьованого автомобільного дзеркала заднього виду. Одяг іранець змінює тільки в разі повного зносу, а в холодні дні захищає голову шоломом, який знайшов на полі битви часів ірано-іракської війни.

Чоловік курить люльку з гноєм
Чоловік курить люльку з гноєм\\фото: irna.ir

Ніхто не знає, чому чоловік живе таким життям і чому не мився кілька десятків років.


Невідомо, чому чоловік вибрав такий спосіб життя\\фото: irna.ir

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
сьогодні
14364
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Гігієна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
сьогодні 15:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 10002
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
26 квітня 16:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 2293
Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
25 квітня 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
Світлана Попова 3497
Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
22 квітня 10:48 Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
2538
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
20 квітня 15:41 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 3227
Новини
Більше новин
Залиште відгук