Як виглядає мозок дитини під час читання книги та гри на планшеті: фото

Під час дослідження використовували спеціальний тип МРТ – дифузійний тензор. Він досліджував активність білої речовини у мозку дітей віком від 3 до 5 років, які читали книжку або грали ігри на планшеті, смартфоні чи дивились телевізор.

Це важливе дослідження, адже найбільше мозок розвивається у перші 5 років життя. У дослідженні взяло участь 47 здорових дітей, які ще не пішли в дитячий садочок, повідомляє CNN.

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Збільшення та організація білої речовини має вирішальне значення у поєднанні різних частин мозку, що підвищує його функціональність та здатність вчитися. Без добре розвиненої системи зв’язку, швидкість обробки мозку сповільнюється, й здатність до навчання страждає.

Зображення, продемонстровані нижче, є результатом першого дослідження, яке надає нейробіологічні дані про потенційні переваги читання та збитки, які виникли через проведення часу перед "екраном".

Нижче наведений скан мозку дитини, яка часто читає з вихователем. Червоні області вказують про зростання організованої білої речовини в мовних та грамотних областях мозку дитини, тобто областей, які підтримуватимуть навчання в школі.



Червоний колір – збільшення активності білої речовини в мовних центрах / Фото: CNN

Нижче ж мозок дошкільника, який грає ігри на планшеті дві години на день. Синій колір демонструє значну недорозвиненість та неорганізованість білої речовини в тих самих областях, які необхідні для підтримки навчання.



Синій колір – недорозвинення білої речовини під час використання телефону, планшету, телевізора / Фото: CNN

Окрім сканування мозку, дітям дали пройти когнітивні тести. Дошкільнята, які бавились у смартфонах, планшетах або дивились телефізор більше однієї години на день, мали менші навички грамотності, гірше володіли експресивною мовою та демонстрували нижчу здатність швидко називати предмети. Натомість ті діти, які часто читали книги, успішніше проходили тестування.

Втім вчені наголосили на тому, що одного читання для розвитку мозку дитини недостатньо. Аби залучати усі функції мозку, необхідно гуляти, гратися з іграшками, вмикати уяву та фантазію.

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