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Як виглядають експрес-тести на коронавірус: фото

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Як виглядають експрес-тести на коронавірус / Фотобанк 24 каналу

Для перевірки наявності коронавірусу використовують два види тестів: експрес (кров) і ПЛР (мазок зі слизової носа). Усі українці, яких евакуюють з-за кордону, будуть проходити обов'язкове експрес-тестування.

Експрес-тест показує результат через 10 хвилин. Після цього діагноз обов'язково перевірятимуть ще раз додатково за допомогою ПЛР-дослідження.

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У телеграмі розмістили знімок, як виглядає експрес-тест на Covid-19.

"Так виглядає експрес-тест на коронавірус: проколюють маленької голкою палець, беруть кров, капають її на тест і чекають 2 хвилини", – йдеться у повідомленні.


Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування
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