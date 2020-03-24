Як виглядають експрес-тести на коронавірус: фото

Для перевірки наявності коронавірусу використовують два види тестів: експрес (кров) і ПЛР (мазок зі слизової носа). Усі українці, яких евакуюють з-за кордону, будуть проходити обов'язкове експрес-тестування.

Експрес-тест показує результат через 10 хвилин. Після цього діагноз обов'язково перевірятимуть ще раз додатково за допомогою ПЛР-дослідження.

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У телеграмі розмістили знімок, як виглядає експрес-тест на Covid-19.

"Так виглядає експрес-тест на коронавірус: проколюють маленької голкою палець, беруть кров, капають її на тест і чекають 2 хвилини", – йдеться у повідомленні.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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