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Як виглядають легені людей, хворих на коронавірус: фото

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Вплив коронавірусу на легені / Getty Images

Лікарі у США проаналізували КТ пацієнтів з діагнозом коронавірус і заявили, що їм вдалося визначити конкретні зміни в легенях хворих.

Дослідники вважають, що це відкриття допоможе швидше діагностувати захворювання у пацієнтів, в яких підозрюють наявність коронавірусу. Команда вчених провела сканування 94 пацієнтів. Більшість з них нещодавно їздили в Ухань або мали тісний контакт з інфікованими, повідомляє FoxNews.

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Пацієнтів розбили на 3 групи: 

  • 1 група – 36 осіб, у яких симптоми з'явилися не більше 2 днів тому;
  • 2 група – 33 пацієнти, у яких симптоми проявилися 3-5 днів тому
  • 3 група – 25 хворих, у яких симптоми з'явилися 6-12 днів тому;

Лікарі не виявили у першої групи значних ознак запалення. Втім у тих пацієнтів, в яких симптоми з'явилися 3 і більше днів тому, команда помітила зміни у формі та структурі легень.

До слова, нещодавно виявилось, що КТ значно краще діагностує коронавірус, ніж аналіз крові. Чутливість комп'ютерної томографії склала 98%, а чутливість аналізу крові ОТ-ПЦР – 71%.


1 день після проявів симптомів / FoxNews


11 днів після проявів симптомів / FoxNews


Легені пацієнта, який потребує реанімації / FoxNews

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: дослідження Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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