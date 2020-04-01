Як виглядають українські експрес-тести на коронавірус: фото
В Україні з'явилися експрес-тести для виявлення коронавірусу власного виробництва. Як і всі інші експрес-тести, він призначений для виявлення антитіл до коронавірусу COVID-19.
Журналіст Громадського Богдан Кутєпов у фейсбуці показав, як виглядають українські експрес-тести.
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Тест-набір виявляє антитіла класів G та M (IgG та IgM) до коронавірусу COVID-19, але він призначений для професійного використання.
Придбавши тест, зверніться до сімейного лікаря або медичного працівника, який проведе вам тестування та зможе прокоментувати результат аналізу,
– йдеться в інструкції.
Зазначимо, що тести на коронавірус відрізняються від ПЛР-тестування в лабораторії. Експрес-тести виявляють лише антитіла, які виникають аж на 5-7 день хвороби.
Ціна вітчизняного експрес-тесту: 445 гривень
Український експрес-тест на коронавірус: Богдан Кутєпов
Діагностика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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