Як виховати щасливих дітей

При народженні мозок є найбільш недорозвиненим органом нашого організму. Його повне "дозрівання" завершиться лише десь до 20 років. Будь-який серйозний і тривале негативний вплив, наприклад раптове і тривале віддалення батька, викликає зміни в структурі мозку, що розвивається (збільшення мигдалини).

Це може змінити здібності дитини переживати емоції. У таких людей може бути підірвано почуття безпеки й довіри до людей, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

Читайте також: Коли діти дорослішають: як батькам пережити синдром "порожнього гнізда"

Для немовляти, характерна залежність від батьківського догляду – саме це забезпечує виживання і розвиток. Батьки необхідні, щоб регулювати температуру дитини, забезпечувати харчуванням і захищати від загроз зовнішнього середовища.

Спокійні та дбайливі батьки дають дитині відчуття безпеки. І, навпаки, гіперопіка, тривога батьків і страх активують в мозку немовляти контури, що відповідають за опрацювання стресу, болю і загроз.



Психічний стан батьків впливає на дітей

Численні дослідження показують, що для благополуччя маленької дитини присутність батьків важливіше, ніж ситуації в навколишньому середовищі. Якщо батьки спокійні та турботливі, то дитина здатна перенести загрози й негативні впливи. Пам'ятайте: весь світ маленької дитини полягає в людині, що здійснює догляд за нею!

Батьки мають піклуватися про дитину і навчати соціальних навичок. Наприклад, діти повинні вміти робити усвідомлений вибір, нести відповідальність за свої вчинки. Дітей не можна карати не тільки фізично, а й "розлукою".

Які наслідки може мати відсутність опіки

Позбавлення батьківського догляду (в тому числі й поведінка в стилі "холодна мама" викликає передчасне і швидке дозрівання в мозку зв'язків, що відповідають за опрацювання стресу і загроз.

Такі діти, довго не здатні ''розучитися'' вважати небезпечним те, чого вони боялися раніше (темряви, оцінки інших людей), їм дуже важко позбутися страхів. Вони просто не знають, як це зробити. Рання втрата одного з батьків або відділення від нього підвищують ймовірність різноманітних психіатричних розладів: ПТСР, тривожних розладів, порушень в настрої та залежності.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.