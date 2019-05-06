Як вилікувати прищі: поради лікаря
Акне – це медичний термін для прищів. Прищі виникають, коли пори на шкірі забиваються мертвими клітинами і шкірним салом.
Це відмінна їжа для бактерій, які починають там розмножуватися. Через це шкіра запалюється, червоніє і набрякає, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.
Чому з'являються прищі?
- Існує кілька причин:
- Підвищена продукція шкірного сала;
- Волосяні фолікули забиваються жиром і мертвими клітинами;
- Бактерії;
- Надлишкова активність гормонів (найчастіше андрогенів);
- Неправильна дієта (зловживання вуглеводами, особливо швидкими: булки і шоколад);
- Стрес.
Як уникнути прищів?
Те, як ви піклуєтеся про свою шкіру, сильно впливає на ваші прищі.
Не очищайте шкіру чим-небудь
- Мийте обличчя не частіше, ніж 2 рази на день. Коли ви часто миєте обличчя, то позбавляєте його захисного шару шкірного сала, яке воно виділяє і бактеріям легшати почати розмножуватися. Використовуйте теплу, а не гарячу воду і не використовуйте звичайне мило. Замість цього використовуйте спеціальні мила для обличчя. Не очищайте своє обличчя чим-небудь, так ви можете зробити тільки гірше.
- Не тисніть і не стискайте прищі. Так ви швидше за все просто розколупаєте прищ і навіть можете занести інфекцію.
- Уникайте косметики і засобів для догляду за шкірою на масляній основі Використовуйте тільки некомедогенний тональний крем.
Лікування акне
Якщо у вас мало прищів, ви можете спробувати безрецептурні засоби, причому ви можете використовувати кілька препаратів одночасно:
- Ретиноїди (адапален або тазаротен).
- Антибіотики у вигляді кремів (Бензіола пероксид).
- Азелаінова кислота.
- Часто ефективним є комбінація цих груп препаратів.
Важливо пам'ятати, що в перші тижні після початку лікування кількість вугрів може збільшитися – це нормально, потрібно продовжувати лікування. А ось якщо з'явиться алергічна реакція, то лікування слід припинити.
Єдиного універсального рецепта немає – доведеться знайти те, що підходить вам. Якщо вугри не пройшли через 3 місяці або у вас вони великі і їх багато – зверніться до дерматолога.
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