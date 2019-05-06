Як вилікувати прищі: поради лікаря

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Акне: причини, симптоми, лікування та профілактика
Акне: причини, симптоми, лікування та профілактика / pixabay.com

Акне – це медичний термін для прищів. Прищі виникають, коли пори на шкірі забиваються мертвими клітинами і шкірним салом.

Це відмінна їжа для бактерій, які починають там розмножуватися. Через це шкіра запалюється, червоніє і набрякає, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

Чому з'являються прищі?

  1. Існує кілька причин:
  2. Підвищена продукція шкірного сала;
  3. Волосяні фолікули забиваються жиром і мертвими клітинами;
  4. Бактерії;
  5. Надлишкова активність гормонів (найчастіше андрогенів);
  6. Неправильна дієта (зловживання вуглеводами, особливо швидкими: булки і шоколад);
  7. Стрес.

Як уникнути прищів?

Те, як ви піклуєтеся про свою шкіру, сильно впливає на ваші прищі.

Не очищайте шкіру чим-небудь
Не очищайте шкіру чим-небудь

  • Мийте обличчя не частіше, ніж 2 рази на день. Коли ви часто миєте обличчя, то позбавляєте його захисного шару шкірного сала, яке воно виділяє і бактеріям легшати почати розмножуватися. Використовуйте теплу, а не гарячу воду і не використовуйте звичайне мило. Замість цього використовуйте спеціальні мила для обличчя. Не очищайте своє обличчя чим-небудь, так ви можете зробити тільки гірше.
  • Не тисніть і не стискайте прищі. Так ви швидше за все просто розколупаєте прищ і навіть можете занести інфекцію.
  • Уникайте косметики і засобів для догляду за шкірою на масляній основі Використовуйте тільки некомедогенний тональний крем.

Лікування акне

Якщо у вас мало прищів, ви можете спробувати безрецептурні засоби, причому ви можете використовувати кілька препаратів одночасно:

  1. Ретиноїди (адапален або тазаротен).
  2. Антибіотики у вигляді кремів (Бензіола пероксид).
  3. Азелаінова кислота.
  4. Часто ефективним є комбінація цих груп препаратів.

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Важливо пам'ятати, що в перші тижні після початку лікування кількість вугрів може збільшитися – це нормально, потрібно продовжувати лікування. А ось якщо з'явиться алергічна реакція, то лікування слід припинити.

Єдиного універсального рецепта немає – доведеться знайти те, що підходить вам. Якщо вугри не пройшли через 3 місяці або у вас вони великі і їх багато – зверніться до дерматолога.

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Теги: Здоров'я Лікування Гігієна Новини Здоров'я Медицина Краса
Джерело: Здоров'я 24
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