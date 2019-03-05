Як вилікувати захворювання спини без ліків
Хребет людини здатний винести величезне навантаження. Однак, згідно зі статистикою, 80% населення страждає саме від болю в спині. На жаль, багато людей довгий час не звертають увагу на дискомфорт в хребті і відкладають візит до лікаря, значно ускладнюючи ситуацію.
Розібратися в тому, на які симптоми варто звернути увагу і які основні методи профілактики і лікування хребта існують, Здоров'ю 24 допомогли фізіотерапевти мережі центрів "Амбулаторія спини".
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Дискомфорт в області шийного, грудного, поперекового відділів може бути спровокований різними захворюваннями, травмами та неправильними навантаженнями на хребет. Часто на біль в хребті скаржаться люди з надмірною вагою, а також спортсмени, які відчувають великі фізичні навантаження і піднімають тяжкості.
Біль у спині заважає жити повноцінним життям//pixabay.com
Найпоширеніші захворювання хребта
Причиною болю в спині можуть бути серйозні захворювання хребта, які важливо вчасно діагностувати і призначити відповідний курс лікування. У такому випадку відкладати з візитом до лікаря не рекомендується.
Залежно від типу болю можна виділити наступні захворювання хребта:
Остеохондроз – симптоми схожі на біль в серці. Дискомфорт в спині з'являється при фізичних навантаженнях, кашлі, чханні. Своєчасна діагностика допоможе визначити діагноз;
Міжхребцева грижа – біль в спині з'являється при нахилах, поворотах тулуба, ходьбі. Іноді супроводжується онімінням кінцівок і болем в ногах;
Радикуліт – спостерігаються хворобливі відчуття при ходьбі, відчуття печіння і свербіння, оніміння кінцівок, дискомфорт в області стегон;
Запалення сідничного нерва – дискомфорт в крижах, попереку і сідницях;
Міозит – біль в спині виникає після сильного перенапруження або переохолодження.
Як позбавиться від болю в спині без ліків
Знизити рівень болю в спині можна за допомогою масажу. Цей метод не має терапевтичного ефекту, однак, здатен певною мірою позбавити спину від дискомфорту завдяки розслаблюючому ефекту.
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Масаж лікує захворювання спини//pixabay.com
Запобігти болю в спині допоможе регулярне виконання спеціального комплексу вправ, який зміцнює м'язовий корсет і покращує кровопостачання:
- Ходьба на обох руках та ногах – ефективна вправа для зняття гострого болю в спині. Широкі кроки спрямовують кровотоку від попереку до м'язів рук і ніг. Останні виконують дренажну функцію і усувають внутрішнє запалення м'язів хребта;
- Вправи на прес, лежачи на спині – м'язи хребта дбайливо розтягуються (в області поперекового відділу), зменшується набряк і хворобливі відчуття в області спини;
- "Напівмісток" – при виконанні можуть виникати больові відчуття, але не хвилюйтеся, вправа нешкідлива і не має протипоказань;
- Вправи на розтяжку стоячи – розтягуються м'язи тіла, знімається напруга з кінцевого і поперекового відділу.
Профілактор Євмінова для здоров'я хребта
Дошка Євмінова являє собою тренажер для лікування і попередження проблем хребта. Проста конструкція для виконання вправ показана як дорослим, так і дітям. Однак, перед її використанням необхідна консультація лікаря.
Спеціальний комплекс вправ, що виконується на дошці Євмінова, позбавляє від хворобливого відчуття в області спини, відновлює стабільність зв'язок, зміцнює м'язи і підвищує витривалість.
Витяжка на тренажері "Кипарис"
Тренажер "Кипарис" – це спеціальний запатентований комплекс для лікування спини та суглобів. Цей тренажер відновлює функції опорно-рухового апарату у дорослих і дітей.
Лікування спини на тренажері "Кипарис"
Тренажер "Кипарис" допомагає без хірургічного втручання вилікувати:
- Сколіоз і остеохондроз;
- Радикуліт і невралгію;
- Остеохондроз;
- Обмеження сідничного нерва;
- Оніміння в кінцівках;
- Хвороба Бехтерева.
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Під наглядом фізіотерапевта пацієнт проходить три етапи лікування:
1. Етап розслаблення – на ложементі "Кипарис" відбувається витягування спини. Головне завдання пацієнта – розслабитися, зняти напругу з м'язів, нормалізувати дихання і підготуватися до наступного етапу лікування;
2. Етап корекції – тренажер "Кипарис" має форму дуги, завдяки чому відбувається корекція хребців спини, знижується тиск на міжхребетні диски, крім цього налагоджуються обмінні процеси в організмі;
3. Закріпний етап – закріплює результат, отриманий при виконанні перших двох етапів і формує гарний м'язовий корсет.
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