Як вилікувати захворювання спини без ліків

Хребет людини здатний винести величезне навантаження. Однак, згідно зі статистикою, 80% населення страждає саме від болю в спині. На жаль, багато людей довгий час не звертають увагу на дискомфорт в хребті і відкладають візит до лікаря, значно ускладнюючи ситуацію.

Розібратися в тому, на які симптоми варто звернути увагу і які основні методи профілактики і лікування хребта існують, Здоров'ю 24 допомогли фізіотерапевти мережі центрів "Амбулаторія спини".

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Дискомфорт в області шийного, грудного, поперекового відділів може бути спровокований різними захворюваннями, травмами та неправильними навантаженнями на хребет. Часто на біль в хребті скаржаться люди з надмірною вагою, а також спортсмени, які відчувають великі фізичні навантаження і піднімають тяжкості.



Біль у спині заважає жити повноцінним життям//pixabay.com

Найпоширеніші захворювання хребта

Причиною болю в спині можуть бути серйозні захворювання хребта, які важливо вчасно діагностувати і призначити відповідний курс лікування. У такому випадку відкладати з візитом до лікаря не рекомендується.

Залежно від типу болю можна виділити наступні захворювання хребта:

Остеохондроз – симптоми схожі на біль в серці. Дискомфорт в спині з'являється при фізичних навантаженнях, кашлі, чханні. Своєчасна діагностика допоможе визначити діагноз;

Міжхребцева грижа – біль в спині з'являється при нахилах, поворотах тулуба, ходьбі. Іноді супроводжується онімінням кінцівок і болем в ногах;

Радикуліт – спостерігаються хворобливі відчуття при ходьбі, відчуття печіння і свербіння, оніміння кінцівок, дискомфорт в області стегон;

Запалення сідничного нерва – дискомфорт в крижах, попереку і сідницях;

Міозит – біль в спині виникає після сильного перенапруження або переохолодження.

Центр "Амбулаторія спини" “Хворобливі відчуття в спині також можуть з'являтися в результаті впливу різних інфекцій, порушень в роботі внутрішніх органів, ракових пухлин. Залежно від ступеня важкості перераховані захворювання лікуються медикаментозно, за допомогою спеціальних комплексів і масажів”.

Як позбавиться від болю в спині без ліків

Знизити рівень болю в спині можна за допомогою масажу. Цей метод не має терапевтичного ефекту, однак, здатен певною мірою позбавити спину від дискомфорту завдяки розслаблюючому ефекту.

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Масаж лікує захворювання спини//pixabay.com

Запобігти болю в спині допоможе регулярне виконання спеціального комплексу вправ, який зміцнює м'язовий корсет і покращує кровопостачання:

Ходьба на обох руках та ногах – ефективна вправа для зняття гострого болю в спині. Широкі кроки спрямовують кровотоку від попереку до м'язів рук і ніг. Останні виконують дренажну функцію і усувають внутрішнє запалення м'язів хребта; Вправи на прес, лежачи на спині – м'язи хребта дбайливо розтягуються (в області поперекового відділу), зменшується набряк і хворобливі відчуття в області спини; "Напівмісток" – при виконанні можуть виникати больові відчуття, але не хвилюйтеся, вправа нешкідлива і не має протипоказань; Вправи на розтяжку стоячи – розтягуються м'язи тіла, знімається напруга з кінцевого і поперекового відділу.

Профілактор Євмінова для здоров'я хребта

Дошка Євмінова являє собою тренажер для лікування і попередження проблем хребта. Проста конструкція для виконання вправ показана як дорослим, так і дітям. Однак, перед її використанням необхідна консультація лікаря.

Спеціальний комплекс вправ, що виконується на дошці Євмінова, позбавляє від хворобливого відчуття в області спини, відновлює стабільність зв'язок, зміцнює м'язи і підвищує витривалість.



Витяжка на тренажері "Кипарис"

Тренажер "Кипарис" – це спеціальний запатентований комплекс для лікування спини та суглобів. Цей тренажер відновлює функції опорно-рухового апарату у дорослих і дітей.



Лікування спини на тренажері "Кипарис"

Тренажер "Кипарис" допомагає без хірургічного втручання вилікувати:

- Сколіоз і остеохондроз;

- Радикуліт і невралгію;

- Остеохондроз;

- Обмеження сідничного нерва;

- Оніміння в кінцівках;

- Хвороба Бехтерева.

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Під наглядом фізіотерапевта пацієнт проходить три етапи лікування:



1. Етап розслаблення – на ложементі "Кипарис" відбувається витягування спини. Головне завдання пацієнта – розслабитися, зняти напругу з м'язів, нормалізувати дихання і підготуватися до наступного етапу лікування;

2. Етап корекції – тренажер "Кипарис" має форму дуги, завдяки чому відбувається корекція хребців спини, знижується тиск на міжхребетні диски, крім цього налагоджуються обмінні процеси в організмі;

3. Закріпний етап – закріплює результат, отриманий при виконанні перших двох етапів і формує гарний м'язовий корсет.

Центр "Амбулаторія спини" “Здоров'я простіше зберегти, ніж відновити. На жаль, часто розуміння цих слів приходить до нас із запізненням. Але навіть якщо проблеми зі спиною вже дають про себе знати, це не привід впадати у відчай. Важливо тверезо оцінити проблему та обрати правильний спосіб її вирішення. При розумному підході існуючі методики лікування зможуть пом'якшити біль і повернути хребту здоров'я”.

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