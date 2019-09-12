Як вимушена посмішка впливає на наше здоров'я

Бути в хорошому настрої, посміхатись – добре загалом для здоров'я. Але якщо на роботі вам кажуть посміхатись постійно, не залежно від того, що ви відчуваєте – у нас для вас погані новини.

У недавніх дослідженнях вчених йдеться про те, що вимушена посмішка, як обов'язкова ввічливість, погано впливає на стан нашого здоров'я.

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Науковці вивчали поведінку людей, які працюють у сфері обслуговування, або мають постійний контакт з клієнтами та вимушені постійно посміхатись в контексті робочих обов'язків. Виявилось, що такі люди мають схильність випивати після роботи частіше, ніж ті, які не працюють з людьми.

Річ у тому, що люди, яких посада зобов'язує до того, аби посміхатися весь день, регулярно імітують хороший настрій і пригнічують свої справжні почуття та емоції.

"Стримування емоцій у людей пов'язані з випивкою і з пригніченим настроєм, – говорять учені. – Це не просто погане самопочуття, яке змушує їх тягнутися до алкоголю. Чим більше їм доводиться контролювати негативні емоції на роботі, тим менше вони здатні контролювати споживання алкоголю після роботи".

Посмішка – як частина вашої роботи звучить гарно, але робити це весь день зовсім не просто.

Тому, дослідники рекомендують роботодавцям переглянути цю вимогу до робітників, аби таким чином проявити турботу та зберегти їхнє здоров'я.