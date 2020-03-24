Як виник коронавірус: версії вчених

На думку дослідників, збудник Covid-19 може походити від гібрида між коронавірусами кажанів і панголінів. Геном вірусу, який вражає людей, на 96% збігається з геномом вірусу кажанів, але проникає він в людські клітини завдяки шиповидному білку, який характерний для версії цього вірусу у панголінів.

Тобто людство зіштовхнулося з химерним вірусом, тобто мутацією, а як відбулася мутація залишається великою загадкою. За час епідемії коронавірусу вчені дізналися про нього досить багато. Зокрема, зрозуміло, що спалах хвороби почався не в грудні, коли з'явилися повідомлення про перших госпіталізованих, а ще в листопаді. А центром походження вірусу, схоже, був не ринок морепродуктів в Ухані, а якесь інше місце, пише наукове видання Science Alert.

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Як виник коронавірус Covid-19: припущення

Генетичний аналіз вірусу SARS-CoV-2 показав, що вірус належить до групи бетакоронавірусів і є близьким родичем SARS-CoV – збудника атипової пневмонії.

Дослідникам відомо, що SARS-CoV походить від вірусів кажанів Підковик (Rhinolophus). "Передавальною ланкою" між ними та людьми, швидше за все, був дрібний хижак – Paguma larvata, споживання м'яса якого є популярним в китайській кухні.

Схоже, що SARS-CoV-2 також виник в популяціях кажанів. Деякі характерні для них віруси дуже схожі на нього. Наприклад, геном вірусу RaTG13, виділений з організму азійського підковоноса (Rhinolophus affinis), збігається з геномом SARS-CoV-2 на 96%.



Підковик, або Rhinolophus – рід кажанів

За словами вчених, кажани є природним резервуаром різних коронавірусів. Це означає, що в їх організмах інфекції розмножуються, майже не викликаючи симптомів. Можливо, це пов'язано з тим, що імунна система цих тварин добре адаптована до протидії коронавірусів.

Окрім кажанів, під підозрою панголіни

Тим часом, деякі дослідники вказували на інше можливе джерело інфекції – панголінів. Так, геном коронавірусу, характерний для яванського панголіна (Manis javanica), схожий з SARS-CoV-2 на 90%. Це не така велика схожість. Однак шиповидні білки, необхідні для проникнення в клітину, у цього вірусу на 99% подібні до тих, що характерні для SARS-CoV-2.



Панголін, Paguma larvata – ймовірно був ланкою передачі коронавірусу, споживання його м'яса є припустимим в Китаї

Шіповідний білок вірусу RaTG13 збігається з таким у SARS-CoV-2 лише на 77%. Це означає, що коронавірус панголіни може проникнути в людські клітини, а коронавірус кажана – ні.

Таким чином, новий коронавірус частково збігається з вірусами кажанів, а частково – з вірусами панголінів. На думку вчених, це може вказувати на його химерне походження. Тобто, це своєрідний гібрид між двома вірусами.

Процес рекомбінації коронавірусів в природі вже відомий вченим. За їхніми словами, цей механізм нерідко призводить до появи гібридних вірусів, здатних атакувати новий вид господарів. Однак для цього два коронавіруси повинні зустрітися в одному організмі.

Де і як це сталося у випадку SARS-CoV-2, поки невідомо. Однак багато експертів схиляються до думки, що це якось пов'язано з вирощуванням в неволі і вживанням в їжу диких тварин.

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