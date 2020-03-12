Як вітатись під час коронавірусу: прості поради від 24 каналу

З 12 березня в Україні розпочався карантин через поширення коронавірусу. Влада та лікарі закликають не панікувати, а лише дотримуватись правил гігієни та уникати рукостискань. Журналісти 24 каналу розповіли, як правильно вітатись, аби не заразитись Covid-2019.

11 березня уряд України ухвалив рішення закрити навчальні заклади та заборонив проводити масові заходи за участі більше ніж 200 людей.

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Окрім цього, найімовірніше, о 22 годині 12 березня Україна перекриє усі контрольно-пропускні пункти на кордоні з державами-сусідами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців утриматися від поїздок до країн, уражених коронавірусом Covid-19. А лікарі наголошують, що необхідно часто мити руки, не торкатись обличчя, закривати ніс та рот, коли чхаєте, та уникати рукостискань.

Як же вітатись правильно? Дивіться у ролику 24 каналу:

Що таке карантин? Це заборона відвідування навчальних закладів, проведення масових заходів, розважальних, спортивних подій. Також карантин забороняє відвідувати хворих в стаціонарах під час епідемій грипу.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу