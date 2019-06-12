Як пережити спеку: дієві поради

Літня спека – справжнє випробування. Вона виснажує та втомлює, відтак постійно хочеться втамувати спрагу й просто охолодитися. Як допомогти організму пережити нестерпну спеку — читайте у підбірці порад від Здоров'я 24.

У спекотну погоду посилюється потовиділення, тобто з організму йде більше води, ніж звичайно. Тому, щоб компенсувати втрати, варто пити більше води.

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Кількість води, яку слід випивати за день, залежить від здоров’я людини. Якщо проблем зі здоров’ям немає, то найкращий орієнтир – відчуття спраги або голоду (голод, до речі, теж може бути викликаний спрагою), розповідає Отто Стойка, головний лікар київського міського центру здоров’я. При цьому бажано, щоб половина рідини, яку ви випиваєте в день, була звичайною питною водою, негазованою.

Як багато пити води?

Рекомендована кількість рідини, яку необхідно споживати в день, обчислюється з розрахунку 30 мл на 1 кг маси тіла. Тобто, для дівчини вагою 50 кілограмів – півтора літра рідини, якщо вага людини від 70-80 кг, то випивати слід 2–2,5 л води в день.



Скільки пити води протягом дня

Стойка радить також звертати увагу на харчування. У спеку важливо, аби половину денного раціону складали овочі та фрукти, каже він. Вони ідеально доповнюють питний режим.

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Чим різноманітніше харчування, тим краще: більше налягайте на сезонні овочі та фрукти, менше вживайте рафінованих та жирних продуктів, обмежте споживання м’яса. Окрім овочів та фруктів, також їжте кисломолочні продукти.

Одна справа, якщо половину денного раціону становлять овочі та фрукти, багаті на воду. Якщо їжа жирна чи солодка, пити води варто ще більше,

– коментує Отто Стойка.

Окрім води, варто також пити трав’яні чаї, компоти, соки. Однак звертайте увагу, що в останніх є цукор. Його вживання, особливо в спеку, слід обмежити.

Яка температура вважається нормальною?

Оптимальною у приміщені вважається температура 18-24 градусів, а вологість – 40-60%. Також не повинно бути сильного протягу. Ці параметри важливі також для температури надворі, зазначає Стойка. Температура більше ніж 28 градусів вважається уже некомфортною, а якщо термометр показує більш як 30 градусів – працю надворі слід обмежувати. В такому випадку після 15-20 хвилин роботи варто робити перерву на 10-15 хвилин, при цьому працювати не більше 1-1,5 години. Найкраще – переносити роботу на ранок або вечір, коли спека спадає.



Обмежте перебування на вулиці при температурі 30+ градусів

Як співіснувати з кондиціонером?

Кондиціонер допомагає охолодити приміщення, але він не дає свіжого повітря. Тому кімнату з "охолоджувачем повітря" треба періодично провітрювати. Якщо прийти з вулиці "гарячим" і відразу стати під кондиціонер – можна захворіти. Тому, зайшовши знадвору, старайтесь не потрапляти під струмінь охолодженого повітря. До того ж різниця температури у приміщенні, де працює кондиціонер, з вуличною температурою не має перевищувати 10 градусів.



Яку температуру виставляти на кондиціонері: просте правило

Яку загрозу несуть холодні напої?

Вони теж свого роду небезпечні. Якщо випити багато холодної рідини, можна отримати запалення горла. Аби уникнути неприємного болю в горлі, воду слід кілька секунд потримати в роті та пити маленькими ковтками. Загалом, кімнатна температура напоїв вважається оптимальною.

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Алкоголь у спеку?

Можна, але не у великих кількостях. Краще обирати легкі, сухі вина – червоні або білі. Також вино можна розбавити негазованою водою, щоб трохи знизити вплив алкоголю. Пиво і шампанське краще в спеку не пити. Ці напої дуже швидко всмоктуються в кров, відтак провокують потовиділення і зрештою – спричиняють зневоднення.

Що робити при тепловому ударі?

Сонячний удар – це реакція організму на раптове підвищення температури, наголошує Стойка. Людину, яка отримала тепловий удар, слід відвести в тінь та покласти або посадити її так, щоб вона прийняла зручне положення. Послабте їй тісний одяг та дайте звичайної води. Також варто змочити водою або вологим рушником чоло, шию, обличчя. Бажано поміряти пульс і поспостерігати за самопочуттям, якщо стан погіршуватиметься – негайно викличте лікаря.



Що робити при тепловому ударі

Також, якщо у ваших планах довга прогулянка вулицею у спеку, обов’язково одягайте панаму та сонцезахисні окуляри, аби не отримати тепловий удар. Не забувайте брати із собою воду.

Що робити при тепловому ударі: дивіться відео

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