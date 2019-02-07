Як визначити, чи інфіковані ви вірусом папіломи, який може викликати рак

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Як визначити, чи інфіковані ви вірусом папіломи, який може викликати рак
Як визначити, чи інфіковані ви вірусом папіломи, який може викликати рак / seton.net

Вірус папіломи є найбільш поширеною інфекцією, що передається статевим шляхом. При цьому часто присутність вірусу людина не помічає, оскільки не виникає помітних змін.

Лікар акушер-гінеколог Мар’яна Тенета та лікар-генетик, акушер-гінеколог Медичного центру "Медікавер" Наталія Козак в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 назвали симптоми вірусу папіломи людини (ВПЛ).

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За словами лікаря Наталії Козак, ранніх ознак та симптомів, які б могли насторожити жінку з приводу онкопроцесу на шийці матки, немає.

 
Гінеколог Наталія Козак
“Можливий висип на статевих органах, як у жінок, так і у чоловіків, але це не є найпершою ознакою. Якщо папіломи на статевих органах з’явились, потрібно звернутися до лікаря (гінеколога або уролога)”.

Вірус можна виявити лише при проведенні лабораторних обстежень:

• цитологічне дослідження мазка шийки матки або ПАП-тест – є "золотим стандартом" у діагностиці раку шийки матки;
• визначення типів ВПЛ за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на предмет інфікованості;
• кольпоскопія;
• біопсія;
• вишкрібання цервікального каналу.

При проведенні яких лабораторних обстежень можна виявити вірус папіломи
При проведенні яких лабораторних обстежень можна виявити вірус папіломи

ПАП-тест медики рекомендують робити через 2-3 роки після того, як ви почали статеве життя. За цей час рак не встигне розвинутись, навіть якщо ВПЛ вже атакував організм. Якщо ПАП-тест негативний, то наступний потрібно зробити через два роки і дотримуватися цієї періодичності до 30 років.

Після 30 років, крім ПАП-тесту, треба здати також аналіз на вірус папіломи 16 і 18 типу (тому що до 30 років цей тип вірусу виводиться з організму самостійно).

Для того, щоб виявити рак шийки матки на початковій стадії, потрібно здавати цитологічне дослідження мазка шийки матки кожні 1-2 роки. Після 40 років уважність до свого організму слід збільшити вдвічі і проходити скринінг щороку.

 
Гінеколог Мар’яна Тенета
“Під час обстеження лікар спеціальною щіточкою бере невелику кількість клітин із шийки матки і відправляє в лабораторію. За допомогою цього аналізу можна виявити інфекцію, запалення або патологічні зміни епітелію шийки матки.

При виявленні патологічних змін проводять кольпоскопію. Для цього використовують прилад, який дає можливість під великим збільшенням детально оглянути шийку матки".

Якщо виявлено якісь зміни тканини, тоді роблять біопсію, а при потребі вишкрібання цервікального каналу.

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Як визначити, чи інфіковані ви вірусом папіломи, який може викликати рак
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Теги: Здоров'я Лікування Жіноче здоров’я Інфекція Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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