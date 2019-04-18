Як визначити чоловіка-зрадника

247 Читать новость на русском
Як визначити чоловіка-зрадника
Як визначити чоловіка-зрадника / lovebondings.com

Вчені з Університету Західної Австралії розповіли, як визначити невірних чоловіків по обличчю.

У дослідженні взяли участь понад 750 чоловіків і жінок. Всім їм запропонували вивчити 180 чоловічих і жіночих фото з нейтральним виразом обличчя, пише Daily Mail.

Читайте також: Як правильно вчитися новому: неочікувані висновки

До цього люди на фото розповіли, чи вони коли-небудь зраджували своєму партнерові.

Експеримент показав, що такий спосіб розпізнавання зради підходить тільки для чоловіків, оскільки жінки ніяк не видають себе.
Майже кожен п'ятий зміг визначити зрадника-чоловіка, але практично ніхто не вгадав невірних жінок.

Вчені припустили, що такий результат обумовлений еволюцією, бо чоловіки дізнаються з облич суперників, які здатних зрадити з іншою жінкою. Жінки ж вираховують партнерів, які неготові до створення сім'ї.

В результаті з'ясувалося, що найбільш схильні до зради чоловіки з грубуватими, брутальними рисами обличчя: масивною нижньою щелепою, виступаючими надбрівними дугами і тонкими губами.

via GIPHY

А ось доглянуті чоловіки з більш м'якою зовнішністю набагато рідше зраджували.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Битва за "Приватбанк": у чому суть конфлікту та чи заплатять українці Коломойському
сьогодні
8576
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 квітня 17:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 1414
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
13 квітня 20:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 8721
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
11 квітня 08:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
10163
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
9 квітня 10:41 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 10028
МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
3 квітня 11:01 МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
Євгенія Мазур 1694
Новини
Більше новин
Залиште відгук