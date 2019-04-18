Як визначити чоловіка-зрадника

Вчені з Університету Західної Австралії розповіли, як визначити невірних чоловіків по обличчю.

У дослідженні взяли участь понад 750 чоловіків і жінок. Всім їм запропонували вивчити 180 чоловічих і жіночих фото з нейтральним виразом обличчя, пише Daily Mail.

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До цього люди на фото розповіли, чи вони коли-небудь зраджували своєму партнерові.

Експеримент показав, що такий спосіб розпізнавання зради підходить тільки для чоловіків, оскільки жінки ніяк не видають себе.

Майже кожен п'ятий зміг визначити зрадника-чоловіка, але практично ніхто не вгадав невірних жінок.

Вчені припустили, що такий результат обумовлений еволюцією, бо чоловіки дізнаються з облич суперників, які здатних зрадити з іншою жінкою. Жінки ж вираховують партнерів, які неготові до створення сім'ї.

В результаті з'ясувалося, що найбільш схильні до зради чоловіки з грубуватими, брутальними рисами обличчя: масивною нижньою щелепою, виступаючими надбрівними дугами і тонкими губами.

А ось доглянуті чоловіки з більш м'якою зовнішністю набагато рідше зраджували.

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