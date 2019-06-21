Як визначити людину-нарциса

Термін "нарцисизм" походить з грецького міфу про Нарциса, красивого грецького юнака, який, за словами Овідія, відкинув відчайдушні знаки уваги німфи Ехо. І Боги змусили Нарциса закохатися у своє відображення у воді. Нездатний зупинити це почуття, Нарцис "пролежав, дивлячись в річку, година за годиною", і, нарешті, перетворився у квітку, який має його ім'я.

Американські психіатри S. Hotchkiss і James F. Masterson визначили "Сім смертельних гріхів" нарцисизму.

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1. Безсоромність. Сором – це почуття, яке нарциси нездатні виявляти здоровими способами.

2. Магічне мислення. Нарциси вважають себе досконалими, використовуючи спотворення та ілюзії, відомі як магічне мислення. Вони також використовують проекцію, щоб "скинути" сором на інших і зробити їх винними.

3. Зарозумілість. Нарцис, який відчуває себе "пониклим", може "підвищити" почуття власної гідності, принижуючи когось іншого.

4. Заздрість. Нарцис може забезпечити відчуття переваги над іншою людиною за допомогою презирства. Таким чином, він може применшувати досягнення іншої людини.



Нарциси вважають себе ідеальними

5. Право. Нарциси живуть в завищених очікуваннях стосовно себе. Вони вважають себе особливими. Незгода з цим – вважається "нападом" на їхню особистість і індивідуальність. А той, хто напав, вважається "незручною" або "важкою" людиною. Порушення їхнього бажання – це психологічна травма, яка може викликати нарцисичну лють.

6. Експлуатація. Може приймати різні форми. Нарциси завжди намагаються експлуатувати інших людей. І звичайно, без урахування почуттів або інтересів когось. А опиратись нарцисам складно і, часом, навіть неможливо (особливо в сім'ї).

7. Нерозуміння кордонів. Нарциси не визнають, що у когось є особисті кордони. Інші люди існують або для задоволення їхніх потреб, або взагалі не можуть існувати. Ті, хто "забезпечують життя" нарциса, вони розглядають так, ніби вони є частиною нарциса. У їхній свідомості немає межі між собою та іншими.

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