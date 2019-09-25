Як визначити поганого лікаря: дієві поради

Поганий лікар не слідкує за тенденціями в медицині. Тому його просто визначити завдяки діалогу та препаратам, які він виписує пацієнтам.

Здоров'я 24 зібрало для вас кілька підказок, аби ви знали, після яких слів варто змінити лікаря.

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Кишкові розлади через антибіотики виникають у 11-20% пацієнтів. Зазвичай вони не супроводжуються підвищеною температурою і навіть не потребують лікування.

Кишкова флора відновлюється самостійно, тому призначати пробіотики лише через використання антибіотиків не потрібно.

Це підтверджують керівництва Колегії гастроентерологів США і Товариства інфекціоністів США.

Хвороби "дисбактеріоз" не існує, адже це стан кишкової мікрофлори, а саме – мікробний дисбаланс. Ставити такі діагнози – те саме, що називати зниження імунітету – хворобою.

Це ж стосується вегетосудинної дистонії, яку полюбляють діагностувати у підлітків чи людей старшого віку. У Міжнародній класифікації хвороб такого захворювання не існує взагалі.

Ці "діагнози" – лише група симптомів, які виникають внаслідок однієї або кількох хвороб.

Є спеціальні імуномодулятори, які впливають на структуру ДНК. В Європі та США їх використовують для лікування серйозних захворювань, зокрема, в онкології.

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Імуномодулятори, які зазвичай призначають наші лікарі, не мають з ними нічого спільного і відносяться до препаратів з недоведеною ефективністю.

Це просто перевірити – можна зайти на сайт Міжнародної бази клінічних досліджень або Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів та пошукати за назвою. Якщо її там немає, цей медикамент брати не варто, а наступного разу краще відвідати іншого лікаря.

Гомеопатичні засоби не несуть прямої шкоди здоров'ю, проте ведуть до неприємних наслідків, особливо якщо ними замінюють традиційне лікування.

Зазвичай, прихильники гомеопатії не радять батькам робити щеплення дітям, чим ставлять під загрозу їхнє здоров'я.

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Ефективність гомеопатії не доведена. Єдине, чим вона може допомогти – ефектом плацебо.

Імунітет можна підвищити лише зміною способу життя, а не піґулками чи вітамінами.

Якщо лікар виписує антибіотики, коли ви вже кілька днів проходите курс лікування, але "нічого не допомагає" – тікайте. В антибіотиків є чіткі показання і він повинен їх знати.

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