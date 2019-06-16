Як визначити, що ліки ефективні та безпечні: поради експерта

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Як обрати хороші ліки
Як обрати хороші ліки / pixabay.com

На українському фармацевтичному ринку тисячі препаратів без доказової ефективності. Пояснюємо як не помилитись і купити хороші ліки.

Фармаколог Галина Бочкарьова розповіла, на що потрібно звернути увагу. 

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Як обрати якісний та ефективний препарат?

1. Препарат має доказову базу, гідні дослідження з великою вибіркою пацієнтів, є чітке поліпшення стану і якості життя пацієнта при застосуванні.

2. Дослідження у відкритому доступі, для всього світу, є метааналізи від пріоритетних всесвітніх організацій (Cochrаne). Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує цей препарат для лікування відповідного захворювання.

Краще обирати ліки, які рекомендовані міжнародними організаціями
Краще обирати ліки, які рекомендовані міжнародними організаціями

3. FDA – організація, яка веде контроль за препаратами, харчовими продуктами, косметикою, тютюновими виробами. Якщо у препарату є схвалення FDA – це дуже хороший знак, ліки ефективні та безпечні.

4. На препарат є посилання в міжнародних клінічних рекомендаціях.

5. Інструкція всі розділи детально описані, побічні реакції та взаємодії з іншими препаратами (це дуже важливо, найчастіше доводиться приймати декілька препаратів одразу) і точний механізм дії, на які системи впливає, як виводиться. До речі, ви можете зустріти в інструкції дані досліджень.

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Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Медицина Ліки Здорове життя
Джерело: Здоров'я 24
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