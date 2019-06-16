Як визначити, що ліки ефективні та безпечні: поради експерта
На українському фармацевтичному ринку тисячі препаратів без доказової ефективності. Пояснюємо як не помилитись і купити хороші ліки.
Фармаколог Галина Бочкарьова розповіла, на що потрібно звернути увагу.
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Як обрати якісний та ефективний препарат?
1. Препарат має доказову базу, гідні дослідження з великою вибіркою пацієнтів, є чітке поліпшення стану і якості життя пацієнта при застосуванні.
2. Дослідження у відкритому доступі, для всього світу, є метааналізи від пріоритетних всесвітніх організацій (Cochrаne). Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує цей препарат для лікування відповідного захворювання.
Краще обирати ліки, які рекомендовані міжнародними організаціями
3. FDA – організація, яка веде контроль за препаратами, харчовими продуктами, косметикою, тютюновими виробами. Якщо у препарату є схвалення FDA – це дуже хороший знак, ліки ефективні та безпечні.
4. На препарат є посилання в міжнародних клінічних рекомендаціях.
5. Інструкція всі розділи детально описані, побічні реакції та взаємодії з іншими препаратами (це дуже важливо, найчастіше доводиться приймати декілька препаратів одразу) і точний механізм дії, на які системи впливає, як виводиться. До речі, ви можете зустріти в інструкції дані досліджень.
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