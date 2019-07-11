Як вода може допомогти схуднути

Те, що вода корисна для здоров'я і її потрібно вживати щоденно – загальновідомий факт. Вода здатна пришвидшити обмін речовин, зменшити ризик серцево-судинних захворювань та утворення каменів у нирках.

Проте виявляється, що люди, які мають звичку пити просту воду, не лише тримають свій організм у тонусі, а й споживають значно менше калорій.

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Люди, які не п'ють воду, замінюючи її іншими напоями, споживають в середньому на 4.5% більше калорій. Про це повідомляють EurekAlert. Такого висновку дійшли автори загальнонаціонального опитування в США, яке охопило 8 400 осіб.

В опитуванні брали участь переважно діти та молоді люди від 2 до 19 років. Кожен з них повідомив про свій раціон, в тому числі й про кількість страв та напоїв. Кожен п'ятий учасник опитування зізнався, що в деякі дні не випиває жодного ковтка простої води. Обробивши цю інформацію, вчені виявили, що в цій групі споживання калорій значно вище.

Вчені припускають, що у молодих людей є звичка вгамовувати спрагу солодкими напоями, що може привести до набору ваги.

Попередні дослідження вже показували, що люди, які п'ють в основному воду, споживають на 9% менше калорій (приблизно на 200 калорій).

Варто зазначити, що вживання гарячих напоїв, таких як чай чи кава, часто несе за собою бажання заїсти їх чимось солоденьким, що також додає зайвих калорій у ваш раціон.

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