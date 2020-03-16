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Як впливає коронавірус на вагітність та новонароджених

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Коронавірус і вагітність / unsplash.com

Як впливає коронавірус Covid-19 на перебіг вагітності та пологів. Наразі бракує ґрунтовних досліджень і рекомендацій для вагітних, породіль і немовлят, але певна інформація вже є.

Про рекомендації вагітним жінкам написала екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун.

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Вагітні жінки не є більш вразливими до коронавірусу, вони не хворіють частіше, ніж інші люди. Але ризики після інфікування – високі, відтак вагітних відносять до групи ризику.

Рекомендації, щоб не заразитися

Вагітним жінкам слід:

  • уникати скупчень людей;
  • ретельно мити руки;
  • мати з собою власний рушник, не користуватися повітряними сушарками у громадських вбиральнях;
  • мати із собою спиртовмісний антисептик і обробляти ним руки, якщо немає можливості їх помити;
  • не торкатися обличчя;
  • розраховуватися карткою, а не готівкою;
  • більше ходити пішки, менше користуватися транспортом; 
  • якомога більше залишатися вдома.


Користуйтеся антисептиками, якщо немає змоги вимити руки з милом/Фото:Unsplash

Як діяти вагітним, якщо у них є підозра на Covid-19

Передусім, радять не їхати до лікарні, а зателефонувати своєму лікарю та обговорити ситуацію — описати симптоми, контакти, історію подорожей тощо. Після консультації лікар може порадити самоізолюватися (поки не буде інструкцій як діяти далі). Якщо ситуація невідкладна — потрібно викликати екстрену медичну допомогу.

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Що відомо про загрозу для вагітних, породіль та немовлят?

Щодня інформація змінюється, але з наявних даних, видно, що всі матері, які перехворіли на коронавірус Covid-19 живі і їхні діти живі, а патологій немає. 

З-поміж обстежених в Китаї 147 жінок, хворих на Covid-19, 8% мали важкі симптоми, і 1 жінка потребувала штучної вентиляції легень та народила шляхом позапланового кесарського розтину. Більшість жінок мали помірні симптоми хвороби. Жінки, що хворіли на Covid-19, частіше мають передчасні пологи. 

У Великій Британії зафіксували перший випадок Ccovid-19 в новонародженого, мати якого хвора на коронавірусну інфекцію. В усіх інших дітей, народжених інфікованими матерями, аналізи вірус не виявили. Але з немовлятами інфікованих породіль поводяться із застосуванням тих самих заходів безпеки, що і з інфікованими людьми.

Як годувати грудьми мамам з підозрою чи підтвердженим Covid-19

Грудне молоко забезпечує захист від багатьох хвороб. Є рідкісні винятки, коли годування груддю або годування грудним молоком не рекомендують. 

Тому грудне вигодовування в разі хвороби в матері не заборонено. З обмеженої кількості досліджень відомо, що в амніотичній рідині та грудному молоці віріонів не виявлено. Даних про можливість передачі коронавірусу через грудне молоко також зараз немає. Але весь час контакту з дитиною матір повинна бути в захисному респіраторі та мати чисті руки.

Ізоляція новонародженого від матері не рекомендована. Розумним рішенням є апаратне зціджування молока.


Матір повинна дотримуватися правил гігієни/Фото:Unsplash

Щодо пологових

Проблемою є прийом пологовими будинками хворих на Covid-19 жінок, адже їм потрібна ізоляція в окремі кімнати та недопущення інфікування інших породіль.

Ідеально, якщо будуть заклади чи відділення, де народжуватимуть інфіковані жінки. Це простіше, ніж в кожному закладі забезпечити розділення здорових та інфікованих, і запобігти поширенню вірусу між ними з персоналом. 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Медицина Вагітність і пологи
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