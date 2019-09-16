Як впливає на організм житній хліб – відповідь вчених

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Житній хліб корисний для здоров'я людини
Житній хліб корисний для здоров'я людини / hoodandfood.blogspot.com

Випічку часто відносять до не зовсім здорової їжі. Звісно, що круасани, бублики, тістечка, батон – дійсно краще замінити чимось поживнішим.

Часто в категорію нездорової випічки відносять і хліб. Однак, останні дослідження свідчать, що житній хліб можна і навіть треба їсти.

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Вчені з Університету Східної Фінляндії проаналізували бактерії із житньої закваски, яку використовують для приготування житнього хліба.

Виявилось, що закваска містить багато молочнокислих бактерій, які допомагають продукувати амінокислоти та пептиди, які добре впливають на організм, зокрема на рівень інсуліну. 


З житнім хлібом можна багато експериментувати та поєднувати із різними продуктами

Інша користь житнього хліба пояснюється з'єднанням триметилгліцину, що за своєю дією схожий на бетаїн, який природним чином виробляється бактеріями в нашому кишківнику.

Він покращує роботу серцево-судинної системи та захищає від хвороб серця.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Серцево-судинні захворювання дослідження
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